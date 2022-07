BRESCIA CALENDARIO SERIE B 2022 E PRIMA GIORNATA: LE RONDINELLE APRONO COL SUDTIROL

Il calendario del Brescia per la Serie B 2022-2023 è finalmente svelato. Prima giornata contro il Sudtirol per la compagine di Clotet. Secondo turno fuori casa col Frosinone, terzo in trasferta contro il Como. Parla Carlo Alberto Ludi, direttore generale Como: ”Partita sentita con il Brescia. Quella dell’anno scorso coincise con la nostra prima vittoria. Speriamo che sia ancora di buon auspicio. Ci sarà Febregas? Non è il momento di parlarne oggi”. Quarta giornata Brescia-Perugia, quinta Modena-Brescia, sesta giornata Brescia Benevento, settima giornata Bari Brescia, ottavo turno Brescia Cittadella, nona giornata Cagliari Brescia e decima Brescia Venezia. All’undicesima le rondinelle faranno visita al Genoa, poi in casa con l’Ascoli e fuori sul campo della Ternana. Alla quattordicesima giornata ci sarà Brescia Spal, alla quindicesima Brescia Reggina. Ultime quattro: Cosenza Brescia, Brescia Parma, Pisa Brescia e Brescia Palermo. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA/ Brescia Monza (risultato finale 1-2): i brianzoli vincono il derby lombardo!

BRESCIA CALENDARIO SERIE B 2022 E PRIMA GIORNATA

C’è grande attesa per il calendario del Brescia nella Serie B 2022-2023. Con chi giocheranno le rondinelle alla prima giornata, e quale sarà il loro percorso durante la stagione? L’ultima apparizione del Brescia in Serie A risale al 2020, anno del lockdown; nel primo anno in cadetteria la squadra ha timbrato i playoff venendo però eliminata subito dal Cittadella, nell’ultima stagione invece il quinto posto ha portato a un primo turno superato contro il Perugia, per poi fermarsi di fronte a un Monza che francamente è apparso superiore.

Diretta/ Brescia Perugia (risultato finale 3-2): le Rondinelle volano in semifinale!

Curioso l’avvicendamento degli allenatori: Pippo Inzaghi è stato esonerato nonostante la buona posizione in classifica – e dopo un lungo tira e molla – è tornato il tecnico della promozione 2019 (Eugenio Corini) ma per ripartire nel calendario di Serie B 2022-2023 il Brescia ha scelto Pep Clotet, autore di una grande corsa nel 2021 (in sostituzione di Davide Dionigi) con 34 punti in 17 partite, ma che nell’ultimo campionato ha fallito con la Spal venendo esonerato a gennaio. Ora dunque vedremo quale sarà la strada nel Brescia, aspettando la composizione del calendario di Serie B 2022-2023 approfondiamo il potenziale cammino della squadra lombarda.

DIRETTA/ Brescia Reggina (risultato finale 3-0): Cistana firma il tris definitivo!

LA PRIMA GIORNATA DEL BRESCIA E IL PERCORSO DEL CALENDARIO DI SERIE B

Nel parlare del calendario del Brescia per la Serie B 2022-2023 possiamo ricordare che l’anno scorso le rondinelle avevano iniziato il loro campionato a Terni: al Liberati era stata battuta la Ternana per 2-0, dunque se alla prima giornata dovesse arrivare un’altra neopromossa sarebbe chiaramente una tra Sudtirol, Modena, Bari e Palermo. Le sfide interessanti comunque non si fermano qui: i big match saranno in particolare quelli contro Cagliari, Genoa e Parma che potrebbero valere la promozione.

Pep Clotet avrà nella Spal una partita contro la sua ex squadra e, da questo punto di vista, lo stesso Brescia si troverà a dover affrontare suoi vecchi allenatori. Abbiamo già citato Filippo Inzaghi (Reggina) e Davide Dionigi (Cosenza), ma poi ci saranno anche Silvio Baldini, confermato a Palermo, e Rolando Maran che è ripartito dalla panchina del Pisa. Sarà insomma un calendario di Serie B interessante per il Brescia: l’obiettivo è chiaramente quello della promozione in Serie A, anche se forse rispetto a certe avversarie le rondinelle partono leggermente indietro nella griglia del campionato cadetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA