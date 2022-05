Brescia, coro ultra a Berlusconi: “Portaci a pu*tane”/ Video, lui dice a Galliani…

In occasione di Brescia-Monza il presidente degli ospiti Silvio Berlusconi si trovava sugli spalti per seguire le sorti della sua squadra, ma ad un tratto – come ripreso in un video diffuso su TikTok – è stato improvvisamente coinvolto dai tifosi della compagine di casa con un coro. “Berlusconi portaci a pu*tane”, così ha cantato per diversi minuti la curva.

Il coro non è certamente passato inosservato al diretto interessato, che da parte sua però non si è mostrato per nulla infastidito. Anzi. Non soltanto ha accolto la richiesta dei tifosi del Brescia con un sorriso, ma ha anche voluto farla notare all’amministratore delegato Adriano Galliani. “Hai sentito?”, si vede chiaramente chiedere al collega a lui di fianco nelle immagini registrate da uno spettatore poco distante.

Brescia, coro ultra a Berlusconi: “Portaci a pu*tane”. Il video con la reazione del presidente del Monza

Gli ultra del Brescia in questi anni non sono stati certamente gli unici a rivolgere a Silvio Berlusconi il coro in cui chiedono: “Portaci a pu*tane”. Il video della scenetta tra il presidente del Monza e l’amministratore delegato Adriano Galliani, comunque, è diventato immediatamente virale sui social network. La gag fa sorridere qualcuno, meno qualcun altro.

I tifosi del club brianzolo, da parte loro, in questi mesi preferiscono fare al loro patron delle richieste più strettamente riferite al mondo del calcio. “Berlusconi portaci in Serie A” o addirittura “Berlusconi portaci in Europa”, questi i più sentiti nel corso della stagione. La squadra di Giovanni Stroppa d’altronde è ancora in corsa ai play-off di Serie B: il sogno promozione continua, tutto si deciderà nelle prossime settimane in occasione della finale contro il Pisa.

