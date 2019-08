Brescia, dopo viaggio di nozze si suicida/ 27enne si toglie la vita impiccandosi

Dopo essere tornato dal viaggio di nozze, lo sposo ha deciso di suicidarsi. La notizia drammatica ci giunge dalla provincia di Brescia, in Lombardia, precisamente da Lonato del Garda, dove il corpo di un 27enne è stato trovato impiccato nella cascina di famiglia. La macabra scoperta è stata effettuata nella giornata di ieri, a poche ore dal ritorno a casa della stessa vittima dopo il viaggio di nozze assieme alla moglie (i due erano sposati da qualche mese). Difficile capire cosa possa essere scattato nella mente del ragazzo, fatto sta che il giovane avrebbe dovuto essere felice dopo aver trascorso alcuni giorni con la sua consorte, ma invece ha deciso di farla finita. Come riferiscono i colleghi di BresciaToday, a rendere la vicenda ancora più tragica, il fatto che in passato il padre e il nonno dello sposo erano morti allo stesso modo, togliendosi la vita.

BRESCIA, SPOSO TORNA DAL VIAGGIO DI NOZZE E SI SUICIDA

Probabile che quel gesto del genitore e del nonno erano rimasti per anni latenti nella mente del giovane, fino a che un giorno, anche quest’ultimo, ha deciso di farla finita, impiccandosi. Una volta scattato l’allarme, sono intervenute sul luogo del ritrovamento un’ambulanza e un’auto medica, ma gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 27enne, e tutti i tentativi di rianimarlo sono andati vani. Alla notizia del suicidio l’intero paese di Lonato del Garda è rimasto sgomento, soprattutto per via dei trascorsi della stessa vittima. Nulla sembrava comunque far trapelare che anche lo sposo, da un giorno all’altro, si sarebbe potuto uccidere, anche perchè lo stesso stava bene a livello fisico, non aveva problemi economici, e ribadiamo, stava attraversando un periodo, almeno all’apparenza, di felicità, visto il recente matrimonio. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta, ma la vicenda sembrerebbe essere decisamente chiara: sul corpo del 27enne è stata disposta l’autopsia.

