Brescia-Sassuolo rinviata?/ Morte di Squinzi: emiliani chiedono di non giocare

La sfida fra Brescia e Sassuolo è fortemente a rischio rinvio. Il match è previsto per domani sera, ore 20:45 presso lo stadio Rigamonti di Brescia, ed è valevole per l’anticipo della settima giornata di Serie A. Vista la recente scomparsa di Giorgio Squinzi, il patron della compagine emiliana, non è da escludere che la Lega possa rinviare a data da destinarsi la partita in questione. La cosa certa è che nelle prossime ore non parleranno i rispettivi tecnici, visto che sia il Brescia quanto il Sassuolo hanno deciso di annullare in via ufficiale le conferenze stampa di Eugenio Corini e Roberto De Zerbi, in programma alle ore 12:00 e 13:00 di oggi. Stando a quanto raccolto dal Corriere di Brescia, il Sassuolo avrebbe chiesto ufficialmente il rinvio della gara, anche perché i funerali dell’ex numero uno di Confindustria, storico tifoso del Milan, si terranno proprio nella giornata di domani, poche ore prima della partita in programma.

BRESCIA-SASSUOLO RINVIATA?

Sempre per la giornata di domani il comune di Sassuolo ha indetto il lutto cittadino, mentre la Lega Calcio ha diramato una breve nota in cui ha fatto sapere che: “Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi nel corso della giornata di gare prevista nel week end, per ricordare Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo scomparso ieri”. A questo punto si attende l’ulteriore decisione della stessa Lega, che dovrà decidere se accogliere appunto la richiesta della squadra emiliana, oppure, lasciare tutto allo stato attuale delle cose. La sensazione circolante è che qualsiasi decisione verrà presa sarà comunque polemica, come accade spesso e volentieri in questi casi; qualora la Lega optasse per il rinvio, si solleverà il coro di coloro che grideranno allo scandalo perché in altre occasioni simili si è comunque giocato. Di contro, se la partita si dovesse giocare, si polemizzerà per non aver gestito il lutto in maniera adeguata. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

