Brescia Sassuolo rinviata, perché?/ Lutto per i neroverdi: è morto Squinzi

Brescia Sassuolo è stata rinviata, la gara si sarebbe dovuta giocare stasera allo Stadio Rigamonti. La decisione è arrivata in seguito al grave lutto che ha colpito il mondo neroverde, la morte del Presidente Giorgio Squinzi. La squadra allenata da Roberto De Zerbi sarebbe dovuta partire da Sassuolo alla volta di Brescia dopo l’allenamento di ieri pomeriggio, annullato anch’esso. Alle ore 17.00 i calciatori si sono riuniti insieme alla dirigenza nella Chiesa di San Giorgio per un momento di preghiera e raccoglimento. La richiesta della squadra alla Lega di Serie A è arrivata nel tardo pomeriggio con il Brescia che non ha posto opposizione, ma ha chiesto di non vedere la partita slittare troppo in là nel calendario.

Brescia Sassuolo rinviata, quando si gioca?

Quando si giocherà Brescia Sassuolo rinviata oggi? La partita sarà recuperata il 18 dicembre prossimo. Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato di una scelta “doverosa” riconoscendo però che l’ultima parola toccava direttamente alla Lega di Serie A. Ai margini della presentazione dei campionati femminili di pallavolo Malagò ha sottolineato: “Rinviare la gara è una scelta legata alla volontà di partecipare al lutto dei calciatori“. Ha poi evidenziato come Squinzi stesso fosse stato insignito della Stella d’oro per il merito sportivo. Questo perché era un uomo che aveva un incredibile attaccamento allo sport. Il suo amore per il ciclismo andava di pari passo con quello per il calcio ed è meritevole di menzione anche la sua persona che rendeva questo sport di certo più nobile.

