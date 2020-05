Brescia, uccide la moglie davanti ai 3 figli/ Dramma a Milzano: 39enne sgozzata

Pubblicità

Un uomo ha ucciso la propria moglie nelle scorse ore. L’episodio è accaduto in provincia di Brescia, precisamente nel comune di Milzano, nella tarda serata di ieri. La vittima aveva 39 anni, una donna originaria della Romania, madre di tre figli piccoli, mentre il marito e carnefice, è un quarantunenne del posto. Ennesimo femminicidio verificatosi nelle ultime settimane, con il numero di vittime di sesso femminile aumentato in maniera preoccupante da quando in Italia è stato istituto il lockdown e quindi la convivenza forzata. A rendere l’episodio ancora più drammatico, il fatto che l’efferato omicidio sia stato compiuto dal 41enne senza alcuno scrupolo davanti ai tre figli, con il più piccolo che ha solo due anni, e la più “grande” di 15. A dare l’allarme, in base alla ricostruzione effettuata da alcuni quotidiani locali, sarebbe stato il sindaco dello stesso comune di Milzano, Massimo Giustiziero, che mentre si trovava in strada a piedi avrebbe sentito le urla provenire da un’abitazione di via Usignolo.

BRESCIA, UCCIDE LA MOGLIE DAVANTI AI FIGLI: INCERTO IL MOVENTE

A quel punto avrebbe avvisato le forze dell’ordine e nel contempo si sarebbe recato presso il luogo incriminato dove avrebbe trovato la figlia più grande della coppia coperta di sangue mentre chiedeva aiuto. Una volta arrivati sul posto i carabinieri e gli uomini del soccorso, hanno trovato la 39enne rumena già priva di vita, in una pozza di sangue, con una profonda coltellata alla gola. Il marito, tale Giovanni Lupi (ma alcune fonti parlano di Luca Lupi, quindi per ora non vi è ancora certezza sull’autore del delitto), si è invece consegnato agli agenti senza opporre resistenza, ed è stato poi successivamente accompagnato in caserma per l’interrogatorio: si trova attualmente in stato di fermo. Non è ben chiaro cos’abbia scatenato la furia omicida del signor Lupi, forse un litigio per futili motivi, come accade spesso e volentieri in questi casi, forse la gelosia, o magari altro, fatto sta che qualsiasi sia stato il motivo, la reazione è stata ovviamente folle e ingiustificata. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Verolanuova.



