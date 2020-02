Brescia, vigile si uccide/ Era finito nel tritacarne del web per un posteggio vietato

Tragedia avvenuta all’alba di oggi in provincia di Brescia, dove un vigile urbano si è tolto la vita, sparandosi con la pistola d’ordinanza. L’episodio drammatico è accaduto precisamente a Palazzolo sull’Oglio, ed è stato riportato in queste ultime ore da tutti i principali quotidiani d’Italia. Il tutto era nato a seguito di un parcheggio che lo stesso agente della municipale aveva effettuo lo scorso 24 gennaio in un posto auto riservato ai disabili, in quel di Bergamo. Come spesso e volentieri accade in questi casi, la notizia era finita sul web e sui social a macchia d’olio, e lo stesso vigile aveva deciso di scusarsi, con l’aggiunta di un’auto-multa. Evidentemente, però, non ha retto lo smacco di essere stato additato negli scorsi giorni come un trasgressore della legge, e il 44enne ha così deciso di togliersi la vita. Gabriele Zanni, il sindaco di Palazzolo sull’Oglio, ha commentato così all’Adnkronos: “E’ un fatto che ha scosso tutti in maniera forte. E’ un fallimento umano e professionale per tutti; in primis, per non aver recepito se c’erano delle avvisaglie’. Inutile stare a indagare o a capire quali erano le motivazioni. E’ una grande tragedia e un grande dolore per tutti. Nessuno si poteva immaginare o aspettare qualcosa di simile”.

BRESCIA, VIGILE SI UCCIDE: IL COMMENTO DEL PRESIDENTE DELL’ANMIC DI BERGAMO

Queste invece le parole di Giovanni Manzoni, il presidente dell’Anmic di Bergamo, associazione nazionale mutilati e invalidi: “No, non volevamo trasformarlo in un mostro”. Proprio a seguito di una foto pubblicata su Facebook dallo stesso Manzoni, era scattato il tam tam mediatico, e i conseguenti commenti social, fra cui moltissimi decisamente cattivi. “Ma con lui e il comandante della polizia ci eravamo già chiariti – prosegue ancora il numero uno dell’Anmic di Bergamo – si era scusato, era tutto finito dalla mattina alla sera. Ancora ieri avevo parlato con il comandante per incontrarci nei prossimi giorni con lui e con l’agente”. Quindi Manzoni conclude, esterrefatto: “Non può essere che per alcuni commenti imbecilli una persona possa essersi tolta la vita. Non ci si può suicidare per un parcheggio sbagliato. Ripeto noi non volevamo certo trasformare una persona in un mostro e probabilmente c’è dell’altro che lo ha portato a compiere questo gesto”.

