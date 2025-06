L’artista Bresh sarà uno degli ospiti come cantante domenica 1 Giugno al concerto Radio Zeta Future Hits Live 2025 ed è stato una delle grandi sorprese all’ultimo Festival di Sanremo. Una curiosa storia la sua e che lo ha visto farsi conoscere meglio all’ultimo Festival di Sanremo 2025 dove ha partecipato con la canzone La Tana del Granchio. Ma vediamo chi è Bresh.

Bresh è il nome d’arte di Andrea Bresi, un rapper italiano nato a Lavagna in provincia di Genova il 28 Giugno 1996. Bresh cresce a Bogliasco ed è molto legato alla sua terra, nel 2012 pubblica il suo primo Mixtape e nel 2013 pubblica l’album Cosa Vogliamo fare dove vediamo tra le altre collaborazioni con Tedua e Izi.

Negli anni collabora con diversi artisti importanti, basti pensare al singolo Nightmares insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Nel 2024 ha duettato come ospite insieme ad Emma Marrone al Festival di Sanremo e poi nel 2025 si è mostrato come cantante. Proprio qui si è fatto conoscere meglio nell’ambiente musicale italiano.

Bresh e il forte legame con la sua famiglia

Nel corso di una lunga intervista a Vanity Fair Bresh ha spiegato di aver deciso di partecipare a Sanremo in quanto un’influenza molto importante per le donne della sua famiglia, a cui è molto legato, a partire dalla madre e dalla sorella fino alla nonna. L’uomo è molto legato anche alla sua terra e riguardo ad una presunta influenza genovese l’artista ha spiegato:

“Il mio rapporto con i grandi artisti genovesi è inevitabile, ho sempre respirato artisti come De Andrè, Tenco o Gino Paoli. Credo di aver mescolato loro con il rap” e Bresh ha spiegato che anche il rap ha avuto un ruolo chiave e deciso nella sua opera. Molto riserbo invece per quel che riguarda la vita privata del cantante.

Non ne parla molto e non sicuramente nelle interviste ma ad Aprile 2023 Bresh ha confermato ufficialmente la storia con l’influencer Elisa Maino, molto conosciuta nell’ambiente e che tra le altre cose ha scritto anche due libri. I due non hanno quasi mai parlato della loro vita privata.