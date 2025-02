Come è andata l’esibizione di Bresh a Sanremo 2025? Archiviata la prima serata del festival è giunto il momento di prepararci in vista del secondo dei cinque appuntamenti in totale. Si replica infatti con la seconda serata, in onda sempre questa sera dopo il Tg, che sarà leggermente differente rispetto a quella di martedì.

Marcella Bella, chi è il marito Mario Merello?/ “Colpo di fulmine. Mina mi telefonò e mi disse che…”

Si esibiranno infatti soltanto metà dei 29 artisti (di preciso 15), e fra questi ci sarà appunto anche Bresh con la sua La tana del granchio. Il cantante di casa, essendo Bresh originario di Lavagna, in provincia di Genova, ha ottenuto dei voti positivi e delle critiche senza dubbio lodevoli dopo la sua prima esibizione a Sanremo 2025, grazie al suo brano su un uomo costretto ad uscire da una tempesta e a prendere quindi una scelta difficile, cercando nel contempo un rifugio in un porto sicuro, appunto la tana del granchio.

Achille Lauro ha una fidanzata?/ I gossip e quel messaggio della ex: "Sarò sempre innamorata di lui"

BRESH, LA TANA DEL GRANCHIO A SANREMO 2025: PRONTO PER IL BIS?

Buona la prima quindi potremmo aggiungere, visto che la ballad di Bresh è senza dubbio piaciuta, grazie anche a quel suo tocco di genovese che è stato apprezzato dai critici, con riferimenti al pop ma anche al trap. Non è comunque riuscito a piazzarsi fra i primi cinque, anche se non sappiamo se la sua posizione sia magari nella top 10 oppure verso gli ultimi post in classifica.

Questa sera quindi si replica, visto che Carlo Conti, durante la classica conferenza stampa, ha appunto inserito anche il nome di Bresh nell’elenco fra coloro che si esibiranno fra poche ore. E’ quindi cresciuto l’hype dei fan di Bresh che non vedono l’ora di ri-sentire cantare il proprio beniamino, anche perchè fra poche voterà per la prima volta il pubblico da casa, la cui preferenza peserà al 50%, mentre l’altro 50% sarà affidato alla Giuria delle Radio, gli esperti radiofonici. Ricordiamo che anche al termine di questa seconda serata di Sanremo 2025 non scopriremo la classifica completa ma solo i cinque preferiti.

SANREMO 2025, SECONDA SERATA/ Scaletta, ospiti, diretta e cantanti: Damiano David travolge l'Ariston