Nato a Lavagna e cresciuto a Bogliasco, Bresh è profondamente legato alle sue origini liguri, come si è visto anche in occasione di Sanremo 2025, quando si è esibito con Cristiano De André nella splendida “Creuza de mä”. La carriera da artista di Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, è cominciata nel 2012, quando a sedici anni ha pubblicato il suo primo mixtape, collaborando con altri artisti emergenti oggi affermati, come Izi e Tedua. Dopo il diploma professionale, Bresh si è trasferito a Milano per fare musica, insieme agli amici Tedua e Rkomi. Nel corso della sua carriera, Bresh ha pubblicato tre album, ottenendo importanti riscontri: ad esempio nel 2021 il suo singolo “Angelina Jolie” è stato certificato triplo disco di platino mentre “Andrea” ha vinto il disco d’oro.

Nel 2025 Bresh ha preso parte al Festival di Sanremo per la prima volta come concorrente, con il brano “La tana del granchio”, chiudendo la kermesse all’undicesimo posto, ottenendo però un disco d’oro per il singolo. Proprio a Sanremo, Bresh ha portato – come già detto – una cover di Fabrizio De André: proprio al cantautore genovese, Bresh si ispira particolarmente.

Bresh, artista ligure classe 1996, è fidanzato da anni con Elisa Maino. A Rai Radio 2, dopo l’esperienza a Sanremo 2025, Bresh ha rivelato: “La mia ragazza mi è stata veramente molto vicina. È stata grande, è stata pazzesca. Anche a livello lavorativo, ho scoperto il suo lato professionale!”. Il loro amore, che va avanti da tempo, sembra molto saldo: nonostante Bresh sia piuttosto ammirato e corteggiato dalle donne, niente sembra poter distruggere il loro amore.

Un grande amore con Elisa ma allo stesso tempo un gran legame quello che lega Bresh alla sua famiglia. “Siamo una famiglia molto unita, è anche grazie a loro se sono qui oggi” ha raccontato dopo Sanremo l’artista.

