Bresh, chi è il cantante di Genova che nella sua musica canta (anche) l'amore per la sua città e per il Genoa? La carriera e i successi

Nato a Lavagna, quartiere di Genova, e cresciuto a Bogliasco, sempre nel capoluogo ligure, Bresh è profondamente legato alla sua terra che spesso canta e porta nei suoi testi e nei suoi brani. Il cantante classe 1996, che all’anagrafe è Andrea Emanuele Brasi, si è avvicinato al mondo della musica da giovanissimo: già nel 2012 ha cominciato a pubblicare i suoi primi mixtape lavorando insieme ad altri artisti emergenti liguri come Izi e Tedua, che hanno poi ottenuto un successo straordinario – come d’altronde lo stesso Bresh – negli anni a seguire.

Elisa Maino, chi è la fidanzata di Bresh/ "A Sanremo mi è stata vicina, è stata pazzesca"

Mentre terminava gli studi, Bresh ha proseguito il suo percorso artistico, per poi decidere di trasferirsi appunto a Milano per fare musica: con lui anche gli amici Rkomi e Tedua. Proprio in quegli anni ha spesso lavorato con altri artisti, mostrandosi dunque molto aperto ad esperimenti e collaborazioni. Nel 2020 per Bresh è arrivato il primo disco, “Che io mi aiuti”, certificato disco d’oro qualche mese più tardi. Una carriera dunque ben avviata nel mondo della musica per il giovanissimo Bresh, che ha ottenuto però ancor più popolarità nell’anno successivo grazie al brano “Angelina Jolie”, certificata triplo disco di platino.

Elisa Maino, chi è la fidanzata di Bresh/ Il cantautore genovese: "E' una vera macchina da guerra"

Bresh, chi è: l’amore per il Genoa in una canzone

Nel 2023 Bresh ha pubblicato un singolo scritto due anni prima, “Guasto d’amore”, dedicato alla squadra della sua città, il Genoa, che tifa fin da bambino. Un brano che ha spopolato tra i social e lo stesso stadio, tanto da diventare uno degli inni ufficiali della società, intonato dalla curva prima di ogni gara. Dopo aver pubblicato, nel mezzo, anche altri brani diventati presto vere e proprie hit, nel 2025 per la prima volta in carriera Bresh ha preso parte al Festival di Sanremo con “La tana del granchio”, arrivando undicesimo. Un brano certificato disco d’oro grazie alle vendite: molto apprezzato dai fan, infatti, è spesso passato anche dalle radio.

Bresh, chi è?/ La paura più grande dopo aver raggiunto il successo: "Temevo una cosa..."