Bresh, chi è?/ Il nuovo album Oro Blu lancia il tour

Bresh sta pian piano affermando il proprio nome sulla scena della musica italiana e in particolare del genere rap/trap, sicuramente trampolino di lancio importante sarà la presenza ai Tim Summer Hits. Nome d’arte di Andrea Brasi è un rapper genovese che ha trovato il suo successo conquistando il cuore del suo pubblico con singoli come Angelina Jolie, tanto che anche altri rapper lo hanno persino nominato nelle proprie canzoni, come nel caso di Massimo Pericolo. Il nuovo album di Bresh è Oro Blu, con cui è in tour in giro per l’Italia. Il nome del disco è stato scelto in riferimento al prezzo crescente delle quote in borsa dell’acqua. Come affermato dallo stesso artista, quest’album vuole essere un modo per spronare i suoi fan a cogliere l’essenza della vita, scoprendone il valore intrinseco al fine di apprezzarla di più e prestarle maggiore attenzione. Perchè niente è infinito e praticamente tutto ha un costo. L’album presenta alcuni inediti e altri pezzi che preannunciavano già la bomba che Bresh stava per sganciare, come nel caso del singolo Andrea in cui dice << Andre cantava cantava cantava, ma nessuno lo ascoltava>> ricordando la fatica e l’impegno che hanno contraddistinto la sua rotta verso il successo. Nelle dodici tracce contenute all’interno di Oro blu troviamo altri nomi già noti alla scena musicale italiana, come Massimo Pericolo, Izi, Rkomi o Tony Effe, con cui Bresh ha collaborato per realizzare brani dal sapore assolutamente innovativo, combinando tra loro generi apparentemente distanti.

Denis Dosio, il nuovo singolo "Gol Gol Golazo"/ La collaborazione con una star internazionale...

Bresh, a 26 anni il successo

Bresh ha soli 26 anni ed è già acclamato da chiunque, sarebbe lecito se vi stiate facendo qualche domanda su quale possa essere la sua situazione sentimentale…ebbene, al momento non vi sono risposte certe a questi quesiti. Il rapper si rivela molto riservato e più volte, durante interviste e apparizioni televisive, ha dichiarato esplicitamente di voler tenere per sè la sua vita privata. Non ci è dato quindi sapere se abbia oppure no una dolce metà. Quel che però possiamo fare per scoprirlo è certamente seguirlo sui social, in particolare Instagram, dove Bresh è super popolare! Nella sua pagina sono infatti presenti vari scatti che lo riprendono su set fotografici lavorativi, ma anche numerose immagini di serate ed eventi a cui Bresh partecipa in compagnia dei suoi amici, più o meno famosi.

Fedez "spegne" il romanticismo di Stefano De Martino/ "Soffro di analfabetismo di ritorno"

Il video di Andrea di Bresh con SHUNE

LEGGI ANCHE:

Tim Summer Hits 2022 Portopiccolo, 4 agosto/ Diretta e scaletta: Albe "Ecco come ho iniziato a fare musica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA