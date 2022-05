Bresh, chi è? La carriera/ Il rapper ha una grande chance al Concerto Primo Maggio

Chi è Bresh protagonista dal Concerto Primo Maggio

L’emergente Bresh ha la chance col Concerto del Primo Maggio di farsi conoscere maggiormente dal pubblico. Si tratta di uno dei componenti della crew milanese Zona4gang, formata oltre a lui da Rkomi, Nader, Disme e tantissimi altri artisti emergenti del capoluogo lombardo, è attualmente alle prese con alcuni lavori molto ambizioni che gli stanno dando modo di affacciarsi in maniera seria alle classifiche nazionali del contesto musicale. Il rapper genovese infatti con il suo secondo album prodotto si è piazzato fin da subito in prima posizione secondo le stime ufficiali. Il lavoro intitolato Oro Blu ha infatti superato nomi molto più altisonanti rispetto a lui grazie a sonorità e tesi di grandissimo spessore. In particolare, è riuscito a posizionarsi più in alto rispetto allo stesso Rkomi e di Irama, di certo più accreditati di lui dopo la recente partecipazione al festival di Sanremo. Il lavoro discografico prevede tantissime collaborazioni di spicco, molti appartenenti proprio alla crew milanese di cui lo stesso Bresh fa parte. Il tutto è impreziosito dalla partecipazione di una delle voci femminile più influenti e apprezzate in questo momento, ovvero Francesca Michelin.

Bresh, la privacy incuriosisce i fan

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Bresh, tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio, non si hanno notizie certe dal momento che la privacy è uno dei suoi valori principali. Ha avuto sicuramente una relazione importante ma non è chiaro se sia finita o ancora in corso d’opera. La carriera di Bresh è decollata molto di recente ma gli inizi risalgono a diversi anni fa, in particolare dal primo singolo uscito nel 2017 e intitolato Il bar dei miei. Successivamente però arriva la svolta, precisamente nel 2020 con il primo album registrato totalmente in studio per la Sony, intitolato Che io mi aiuti, certificato poi nel corso delle settimane come disco d’oro. La consacrazione avviene invece con il singolo pubblicato dopo l’uscita del primo album intitolato Angelina Jolie; il progetto gli vale il platino e una notorietà che gli ha permesso di entrare di diritto tra gli artisti emergenti del momento. Ultimo step attuale è la pubblicazione del secondo album Oro blu, da subito in testa alla classifica di rendimento in base alle vendite.

Il video del brano “Angelina Jolie” di Bresh

