Oggi Bresh vive un momento davvero magico e di grande successo: ecco come è cambiata la vita del giovane cantante genovese...

A Genova è diventato l’idolo dei tifosi del Genoa per aver scritto e cantato Guasto d’amore, la canzone dedicata alla sua squadra del cuore, che ha fatto il giro di Italia e lo ha reso celebre anche tra i ‘grandi’ della musica. Oggi, infatti, Bresh si gode il momento magico da protagonista nel panorama musicale attuale. Tutto grazie al suo talento e ai brani che hanno lasciato il segno.

Oltre a Guasto d’amore, come non menzionare La tana del Granchio con cui ha fatto un figurone allo scorso Festival di Sanremo. E ancora, Aia che tia, una canzone in dialetto genovese che ricorda non troppo vagamente lo stile di Fabrizio De Andrè, a cui umilmente Bresh si ispira. “Le più belle canzoni genovesi le ha fatte Faber e questa mia canzone, scritta tutta da me, rappresenta i luoghi dove sono nato e cresciuto”, ha detto in una bella intervista rilasciata ad AllMusicItalia.

Bresh a cuore aperto: “Ecco come mi ha cambiato il successo…”

Il successo non ha cambiato Bresh, anche se per certi versi lo ha travolto e portato in un mondo nuovo. Il cantante genovese non fa mistero di aver dovuto fare i conti con cambiamenti radicali, tutti positivi ma anche insidiosi. “Ho avuto una fase dove avevo paura di depersonalizzarmi, avevo più soldi, una nuova casa, una macchina nuova ma per fortuna non è cambiata la voglia di esprimermi nella stessa maniera”, spiega Bresh.

Quando si è trasferito a Milano, in cerca del successo, Bresh ha mantenuto intatta la sua identità e non hai offerto i suoi valori come merce di scambio. “Ho accettato le regole dell’industria ma ho mantenuto un piede fuori”, le sue parole. “Non mi sono lasciato alienare da questo sistema né dalle immagini che vuole far passare”, racconta ancora il cantante di Guasto D’Amore.

