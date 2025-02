Bresh sbarca a Sanremo 2025 con La Tana del Granchio

Bresh debutta a Sanremo 2025 con La Tana del Granchio, un brano che segna inevitabilmente un punto di svolta per il rapper che appunto quest’anno calca il palco dell’Ariston in veste di concorrente. Alla vigilia della kermesse, l’interprete genovese di Guasto D’Amore ha condiviso le tante emozioni provate durante le prove con l’orchestra: “E’ un desiderio grande che prova ogni cantante. Salire sul palco di Sanremo come concorrente è diverso rispetto a quando sei ospite, dovrò impegnarmi tanto”, ha detto Bresh in vista della prima serata delle kermesse.

Ma cosa aspettarci dalla sua canzone La Tana del Granchio? “E’ un luogo misterioso e segreto, per me è difficile raccontarlo, preferisco farla maturare come cosa…”, l’anticipazione di Bresh ai microfoni della Rai parlando del suo brano in gara.

“Il rap ormai domina le classifiche da anni, io ho ascoltato anche il cantautorato prendendo il meglio e mettendolo nella mia musica”, ha riferito l’idolo dei più giovani Andrea Brasi, il vero nome di Bresh. Nel ultimi anni il cantante genovese si è ritagliato uno spazio molto importante nel mondo dello spettacolo e ora cerca conferme in un palcoscenico pesante come quello sanremese: “Preferisco non fare spoiler sulla mia canzone, ma la mia è una canzone mia ed ubriaca”, afferma sempre in un passaggio sulla tv pubblica.

“La scuola genovese è importante, ma i paragoni mi spaventano e poi la pressione è alta, ma io porterò ciò che mi è stato lasciato. Sanremo 2025? E’ una tappa, spero che lo sia per ognuno di no cantantii. Aspetto soprattutto il post Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi dato questa possibilità e spero di non deludere i miei fan”, conclude Bresh.