Elisa Maino, fidanzata di Bresh, ha risposto alla curiosità di una fan a proposito della possibilità di avere figli.

Le coppie appartenenti al mondo dello spettacolo intrattengono il pubblico non solo con le vicende professionale ma anche con le curiosità riguardanti la vita coniugale. Lo dimostrano le domande fiume all’indirizzo di Elisa Maino, fidanzata di Bresh, a proposito della possibilità di allargare la famiglia nel prossimo futuro. Il cantante e l’influencer, a dispetto della notorietà, dimostrano discrezione; un piccolo strappo alla regola lo ha fatto proprio Elisa Maino nelle ultime ore in un video pubblicato sui social per rispondere alla domanda di un fan, l’ennesimo, che le domandava del desiderio di avere figli.

Bresh, chi è: il legame con Genova e l'amore per la musica/ A Milano per far musica dopo il liceo

La domanda alla quale ha scelto di rispondere Elisa Maino – fidanzata di Bresh – è stata in realtà formulata in maniera differente rispetto agli interrogativi più diretti che spesso le vengono posti dai fan. L’utente in questione ha infatti chiesto un consiglio più generale ponendo all’attenzione la sua paura di essere ‘in ritardo’ rispetto alla maternità sia per circostanze che per età. “Vorresti dei figli? Ho la tua stessa età ma mi sento indietro, sono tutte mamme…”.

Elisa Maino, chi è la fidanzata di Bresh/ "A Sanremo mi è stata vicina, è stata pazzesca"

Elisa Maino e il concetto di maternità: “Quando avere figli? E’ una cosa che devi sentire dentro”

Come anticipato, Elisa Maino ha deciso di dedicare un minuto per rispondere alla domanda ricevuta sui social; la fidanzata di Bresh ha in un certo senso eluso il riferimento alla sua personale volontà di avere figli e si è piuttosto soffermata sulla riflessione generale stimolata proprio sul dubbio della ragazza a proposito del sentirsi ‘indietro’ dal punto di vista della maternità. “E’ giusto fare le cose quando lo riteniamo corretto, non c’è un tempo giusto o sbagliato”, inizia così la fidanzata di Bresh per poi aggiungere: “Perchè senti questa necessità? Non c’è nulla di sbagliato, è una cosa che devi sentire tu dentro”. Lodevole e necessario il discorso di Elisa Maino su un tema che è particolarmente attuale; spesso, osservando ciò e chi ci circonda, le esperienze di vita vengono vissute e osservate come se fossimo nel bel mezzo di una gara. La maternità è da vivere come un sentimento più che come concetto e le parole della fidanzata di Bresh vertono proprio in questa direzione.

Elisa Maino, chi è la fidanzata di Bresh/ Il cantautore genovese: "E' una vera macchina da guerra"

Tornando al focus iniziale, nessun riferimento personale da parte di Elisa Maino rispetto alla volontà di avere figli. Si evince però che il sogno della maternità, anche per lei, si concretizzerà solo quando sia lei che Bresh si sentiranno pronti.