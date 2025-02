Bresh perché si chiama così? La curiosità sl cognome

Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 troveremo anche Bresh, pronto a debuttare sul palco dell’Ariston. Per la prima volta l’artista infatti sarà tra i concorrenti della rassegna musicale più importante d’Italia. Come succede il più delle volte, dietro ai nomi d’arte si nascondono storie particolari, a volte legate alla vita personale, altre a delle semplici casualità, ma stando alla decisione di Bresh, il suo pseudonimo deriva direttamente dal suo cognome.

Elodie in "Dimenticarsi alle 7" a Sanremo 2025/ Il web approva: "Perfetta per l'Eurovision"

Intervistato dall’Officiel, Bresh ha rivelato perché si chiama così, ammettendo come la scelta del suo nome d’arte derivi dal passato, ancora più precisamente dall’infanzia: “È un nome che non mi sono scelto. Il mio cognome è Brasi e da quando sono piccolo piccolo tutti i miei amici mi chiamano Bresh. Inizialmente non mi piaceva nemmeno” le parole del cantante che ha raccontato la sua verità sul nome che oggi tutti conoscono.

Rocco Hunt a Sanremo, chi è/ "Denuncio con la mia musica...", poi il volontariato in carcere e la moglie Ada

Bresh e la confessione sul nome d’arte: “Mi sono abituato”

Oggi Bresh è uno dei cantanti italiani più apprezzati soprattutto nel panorama giovanile, il giovane rapper ligure, al debutto sul palco del Festival di Sanremo, ha confessato di aver attinto all’infanzia e al suo rapporto con gli amici per decidere il nome d’arte che ancora oggi lo accompagna nella vita. Eppure inizialmente non sembrava piacergli in maniera particolare:

“Lo vedevo come troppo esterofilo e ‘poco italiano’, poi mi sono abituato e ho detto: che Bresh sia!” le parole del cantante che ha così confessato di aver accolto il suo nome d’arte, divenuto ufficiale davanti agli occhi di tutti quanti. Genovese puro, classe 1996, Bresh è alla prima volta sul palco del Festival di Sanremo e non è da escludere che possa essere una delle sorprese in gara nella kermesse, visti anche i casi degli anni scorsi di tanti suoi giovani colleghi, da Lazza a Geolier.

ABITI SANREMO 2025 1ª SERATA: STILISTI E VESTITI CANTANTI/ Elodie total argento, web: "Carta stagnola?"