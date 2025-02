Bresh, problemi al microfono durante Sanremo 2025: cosa è accaduto

Non poteva mancare un imprevisto sul palco dell’Ariston nella lunga notte delle Cover a Sanremo 2025, durante l’esibizione di Bresh e Cristiano De Andrè è accaduta una piccola gaffe che ha costretto i tecnici a intervenire. L’artista si è fermato dopo aver cantato per qualche istante senza che la sua voce venisse spedita in sala dal microfono, a quel punto Carlo Conti ha fatto il suo ingresso al centro del palco: “C’è stato un piccolo inconveniente, ora risolviamo e vorrà dire che riascolteremo la canzone due volte” ha sottolineato con ironia il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. Problema che ovviamente è stato poi risolto e Bresh e De Andrè hanno ripetuto l’esibizione dopo averla interrotta.

Un pezzo ligure come i due protagonisti, Crêuza de mä, tratto dall’omonimo album del 1984. Il titolo fa riferimento alla creuza, termine che in genovese indica una stradina collinare, spesso sterrata, in pendenza, delimitata da mura, e che porta in piccoli borghi marinareschi.

Bresh e Cristiano De Andrè, l’ironia dei social dopo il problema tecnico

Non poteva mancare ovviamente qualche reazione sul web all’inconveniente tecnico capitato dopo l’esibizione di Bresh e Cristiano De Andrè, su X si sono rincorsi i commenti ironici:

“Non poteva mancare un bel problema tecnico anche quest’anno”, “Eccolo il momento tanto atteso anche in questa edizione del Festival di Sanremo”, “Problemi tecnici fanno Auditel”, “Forza ragazzi che questi sono tutti punti al Fantasanremo” si legge tra i messaggi spuntati sui social.