Brexit, a mezzanotte scatta “Ora X”/ Addio Europa, periodo transizione: cosa cambia?

Brexit, oramai ci siamo: nel Regno Unito è partito il countdown finale che allo scoccare della mezzanotte di oggi 31 gennaio sancirà ufficialmente l’uscita della monarchia parlamentare britannica dall’Unione Europea, realizzando di fatto il punto principale del neo insediato Governo del conservatore Boris Johnson. Insomma un’epoca si chiude e se il fronte dei “Remainers” ha organizzato per questa notte una sorta di veglia funebre per protestare contro le modalità con cui si è dato effetto agi esiti di quell’oramai storico referendum conclusosi con una risicata vittoria del “Leave”, intanto il Primo Ministro da Downing Street parla di “alba di una nuova era” dopo aver presieduto una riunione del suo Governo proprio in quel di Sunderland, una delle città simbolo della Brexit. “Questa notte segnerà non la fine ma un nuovo inizio” ha detto Johnson indicando che per il Regno Unito si tratta del primo atto di una nuova storia dopo ben 47 anni di matrimonio con l’Europa, e invitando inoltre tutta la popolazione, pro o contro all’uscita, a unirsi e superare le vecchie divisioni per andare incontro al futuro.

BREXIT, A MEZZANOTTE UK DICE ADDIO ALL’EUROPA

Ma cosa succederà dalla mezzanotte di oggi, quando scatterà la fatidica “Ora X” e il Regno Unito saluterà l’UE? Innanzitutto va ricordato che si tratta di un lungo addio, per citare il titolo di una celebre opera, dal momento che per almeno undici mesi Londra e Bruxelles manterranno lo status quo, e che la vera deadline è fissata per il 31 dicembre 2020: a livello simbolico assisteremo alla scomparsa dell’iconico “Union Jack” dai palazzi del potere europeo ma anche a quei 73 deputati che toccavano per diritto a Londra, e ciò come prima conseguenza avrà la necessaria redistribuzione di questi seggi tra cui tre spetteranno proprio all’Italia. Addio anche alle folcloristiche ma sempre spassose apparizioni del premier Tory alle riunioni del Consiglio Europeo mentre per quanto concerne il bilancio comunitario l’UK contribuirà ancora fino a quando tutte le transazioni non saranno definitivamente concluse. Uno dei punti più controversi tocca invece gli ingressi che dal 2021 vedranno andare in scena il paventato stop alla libertà di movimento e l’entrata in vigore di nuove norme in materia di immigrazione nel Paese, con extracomunitari e cittadini europei che verranno equiparati. Ad ogni modo se il processo di transizione si concluderà tra undici mesi è altresì vero che entro il prossimo 1° luglio e non oltre questa data il governo britannico potrà chiederne una estensione. “Si tratta di un giorno emotivo, ma il nostro lavoro va avanti” ha detto di recente Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo. Sì, sarà proprio un (lungo) addio.

