Brexit, il Dup blocca tutto/ L’Ulster dice no all’accordo con l’UE: tutto da rifare

Se fino a poche ore fa la Brexit sembrava intravedere la luce in fondo al tunnel, lo scenario si è completamente capovolto nel giro di breve tempo, ed ora, l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, appare ancora ipotesi molto lontana dalla realtà. A complicare i piani di Londra e di Bruxelles, come riferito dai colleghi dell’edizione online di Repubblica, è stata l’Irlanda del Nord, con il Dup, il partito unionista nordirlandese, che ha bocciato senza se e senza ma l’accordo che Johnson stava siglando con i vertici dell’Ue. Attraverso una nota congiunta, la leader del movimento, Arlene Forster, e il suo vice, Nigel Dodds, hanno fatto sapere che: “Stando così le cose, non possiamo dare il nostro via libera alle misure previste sulla dogana e c’è una mancanza di chiarezza sull’Iva”.

BREXIT, IL DUP BLOCCA TUTTO: COSA SUCCEDE ORA?

“Continueremo a lavorare con il governo – hanno proseguito i due massimi esponenti del Dup – per cercare di ottenere un accordo che funzioni per l’Irlanda del Nord e protegga l’integrità economica e costituzionale del Regno Unito”. Negli ultimi giorni il primo ministro britannico Boris Johnson era al lavoro proprio ai fianchi del Dup per provare a trovare un accordo che potesse andare bene a tutte le parti in gioco, ma a questo punto ogni tentativo sembrerebbe essere stato vano. Cosa succederà ora? Se fino a poche giorni fa l’ex sindaco di Londra si diceva pronto a lasciare l’Unione Europea anche in modo “hard”, quindi senza alcun accordo, nelle ultime ore è ventilata la possibilità che lo stesso Premier possa richiedere una nuova data di uscita, posticipando così la Brexit oltre il 31 ottobre, molto probabilmente alla fine dell’anno solare, il 31 dicembre 2019. Nel frattempo, alla luce degli ultimi risvolti, la sterlina ha perso nei confronti dell’euro e del dollaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA