Brexit, Boris Johnson non ha più maggioranza in Parlamento/ Deputato lascia Tories

Crolla la sterlina in Borsa, ai minimi storici dall’ottobre 2016 a causa di un caos Brexit che oggi più che mai rischia di esplodere con tutta la sua veemenza: il premier Boris Johnson infatti non ha più la maggioranza in Parlamento. Decisivo il cambio di casacca del conservato Philip Lee, sottosegretario conservatore passato dai Tories al gruppo LibDem. Un passaggio annunciato dalla leader Jo Swinson e che sembra prefigurare una rottura traumatica della legislatura. La coalizione Tories-Dup guidata dal premier Johnson, infatti, non dispone più della sua prevalenza alla Camera dei Comuni e l’ipotesi di elezioni anticipate al 14 ottobre balenata nella serata di ieri si fa più concreta. La maggioranza si era erosa nei scorsi mesi poggiando su un solo seggio di margine ma oggi il passaggio ai liberal-democratici di Lee, oppositore della Brexit, cambia le carte in tavola: la caduta dell’esecutivo non è automatica ma un voto di sfiducia da parte dell’aula potrebbe cambiare le cose. (agg. di Dario D’Angelo)

BREXIT, MOZIONE “ANTI-NO DEAL”: VERSO ELEZIONI ANTICIPATE?

“Giornata decisiva per la Brexit“. Quante volte in questi anni avete sentito o letto una frase del genere? Eppure quella di oggi potrebbe davvero rappresentare un crocevia importante nel percorso d’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. I riflettori sono puntati sul Parlamento, che riapre oggi dopo la pausa estiva: prima della minacciata “sospensione” da parte del premier Boris Johnson, un gruppo di parlamentari sia laburisti sia conservatori ha infatti presentato una legge “anti-no deal” che, se approvata, costringerebbe BoJo a trovare un accordo con l’UE al consiglio europeo di ottobre o in alternativa a chiedere un rinvio della Brexit, attualmente prevista per il 31 ottobre. I giornali d’Oltremanica nella serata di ieri hanno scritto che se Boris Johnson dovesse perdere questo voto parlamentare potrebbe chiedere elezioni anticipate per il 14 ottobre.

BREXIT, MOZIONE ANTI-NO DEAL IN PARLAMENTO

L’approvazione di una legge “anti-no deal” sulla Brexit potrebbe essere interpretata da Boris Jonson come una sfiducia politica del Parlamento nei suoi confronti. Ecco che allora secondo molti analisti britannici, sebbene il leader dei Tories abbia pubblicamente negato di voler chiedere elezioni anticipate, il ritorno al voto potrebbe rappresentare per BoJo l’opportunità per legittimare la sua azione politica e per presentarsi a Bruxelles imponendo di fatto una rinegoziazione dell’accordo (cosa che però l’UE da mesi smentisce categoricamente di voler fare). Johnson in ogni caso potrebbe ridisegnare la sua pattuglia parlamentare con esponenti Tories più inclini alla sua linea pro-hard Brexit, magari stringendo anche un’alleanza con il “Brexit Party” dell’euroscettico Nigel Farage. Scenari in divenire insomma, con un Parlamento che prima di essere “chiuso” vuol far valere tutto il suo peso.



