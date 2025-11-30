Brexit, Regno Unito fa retromarcia? Telegraph parla di un piano segreto di Starmer per annullarla, un "complotto" per provare almeno a riavvicinarsi all'Ue

Il governo britannico starebbe seriamente valutando l’ipotesi di annullare la Brexit o almeno di intraprendere un cammino per riavvicinare il Regno Unito all’Ue, almeno tornando nell’unione doganale. Lo scenario, che poteva sembrare clamoroso fino a qualche tempo fa, in realtà è preso in considerazione dai Labour, a fronte della crisi economica post-Brexit e dell’instabilità internazionale.

Nel partito di Keir Starmer, però, c’è anche chi fa valutazioni prettamente politiche: infatti, c’è chi teme che una mossa del genere alienerebbe gli elettori che votarono per l’uscita dall’Unione europea e farebbe crollare il sostegno ai laburisti. Il tema, però, potrebbe diventare comunque centrale nelle prossime scelte politiche del governo, se non addirittura determinare il futuro del primo ministro.

A svelare il retroscena è il Telegraph, secondo cui Starmer e il suo team starebbero lavorando dietro le quinte per spingersi oltre il semplice “reset” dei rapporti commerciali fatto negli ultimi mesi. Non si tratta di una vera e propria novità, perché già in passato si era parlato di questa possibilità.

Ad esempio, il biografo di Starmer, Tom Baldwin, aveva lasciato intendere che un rientro nell’unione doganale potesse essere una soluzione, anche se poi Downing Street aveva smentito. Ora, però, dagli ambienti conservatori emergono indiscrezioni su un piano segreto per tentare un riavvicinamento all’Ue, se non un ritorno.

CHI SPINGE PER ANNULLARE LA BREXIT

Secondo la ricostruzione del Telegraph, le figure chiave che starebbero spingendo per un riavvicinamento all’Ue sono Tim Allan, capo della comunicazione del governo, Alastair Campbell, ex stratega di Tony Blair, e il biografo del primo ministro, Tom Baldwin. Sarebbe già cambiata la comunicazione ufficiale sulla Brexit con Allan: infatti, ora il governo britannico parla apertamente dei danni economici che ha causato.

Le ragioni di questo cambio di rotta sono diverse, in primis economiche: la Brexit avrebbe creato un “buco” da 90 miliardi di sterline l’anno nelle finanze pubbliche. Ci sono poi calcoli politici, perché la maggioranza dei britannici, secondo i sondaggi, vorrebbe tornare nell’Unione europea. Si registra anche un effetto Trump: la posizione aggressiva del presidente Usa su dazi e Ucraina spingerebbe il Regno Unito a cercare un partner più stabile, appunto l’Europa.

D’altra parte, una parte influente del partito è fortemente contraria. Ad esempio, Morgan McSweeney, potente stratega di Starmer, teme la reazione degli elettori pro-Brexit, linea condivisa dalla ministra degli Interni Shabana Mahmood. Il rischio è perdere la working class che fu decisiva nel referendum del 2016 e che potrebbe spostarsi verso il partito di Nigel Farage.

ADDIO BREXIT? I PRO E CONTRO

Se tra i vantaggi vengono considerati meno dazi, meno controlli doganali e più scambi e crescita economica, tra gli svantaggi si indica la perdita di “voce” sulle politiche commerciali europee: inoltre, il Regno Unito non potrebbe negoziare liberamente accordi commerciali con Paesi extra-Ue. Infine, Starmer rischia di pagare questa linea alle elezioni locali di maggio: in caso di una pesante sconfitta, potrebbe addirittura cadere da premier. A tal riguardo, il possibile successore viene individuato in Wes Streeting, attuale ministro della Salute, giovane e fortemente pro-europeo.