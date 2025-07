World Economic Forum (WEF) truccò i dati Uk per far sembrare Brexit un fallimento: "Schwab è intervenuto per modificare rapporto", rivela indagine interna

«Il World Economic Forum ha truccato i dati per far sembrare la Brexit un fallimento», titola il Telegraph in un articolo destinato a far discutere, perché si accusa il fondatore del WEF di aver manipolato il rapporto sulla competitività globale (che classifica i Paesi in base alla produttività e alla prosperità a lungo termine) per far apparire l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea una scelta sbagliata, ma anche per proteggere rapporti politici con alcuni Paesi, come l’India.

Nel rapporto del WEF 2017-2018 sulla competitività globale, il Regno Unito sarebbe dovuto salire dal settimo al quarto posto per una nuova metodologia di calcolo, ma Schwab – secondo i risultati di un’indagine interna riportati dal giornale britannico – avrebbe chiesto al personale di non mostrare miglioramenti, perché altrimenti sarebbero stati «sfruttati dai sostenitori della Brexit».

Il rapporto finale mostrò che il Regno Unito era sceso all’ottavo posto, alimentando l’idea che la Brexit rappresentasse un ostacolo alla competitività.

BUFERA AL WEF PER IL RAPPORTO SUL REGNO UNITO

All’epoca il WEF aveva dichiarato che il voto sulla Brexit non aveva influito sulla classifica, ma aveva avvertito che probabilmente avrebbe minato la competitività del Regno Unito in futuro. «La Brexit indebolirà per definizione la componente dei mercati del Regno Unito, in quanto l’integrazione con l’UE è stata rallentata», era scritto nel rapporto.

Peraltro, quando venne redatto il documento, il Regno Unito aveva votato per uscire dall’UE, ma non lo aveva ancora fatto e i difficili negoziati per la Brexit erano solo all’inizio.

Lo scandalo rischia di allargarsi alla luce delle accuse mosse da un informatore, che hanno dato vita all’indagine interna al WEF: Schwab è accusato anche di pressioni sul posizionamento in classifica di altri Paesi.

Ad esempio, avrebbe fatto in modo che l’India non scendesse troppo in classifica per non irritare il primo ministro Narendra Modi e convincerlo a partecipare a Davos. Secondo le indagini, Schwab si sarebbe assicurato che l’India non scendesse di venti posizioni. «Dobbiamo proteggere le nostre relazioni con l’India prima di Davos 2019», avrebbe scritto il fondatore del WEF.

LE ALTRE ACCUSE CONTRO SCHWAB

Ci sono anche polemiche per spese sospette, perché insieme alla moglie Hilde avrebbe chiesto rimborsi per circa 836.000 sterline, non chiaramente collegati al WEF, secondo quanto riportato dal quotidiano svizzero SonntagsZeitung, che ha ottenuto alcuni dei risultati preliminari dell’indagine.

Ma è accusato anche di comportamenti inappropriati tra e-mail allusive e «interazioni imbarazzanti» con dipendenti più giovani. Dal canto suo, Schwab ha accusato il consiglio di amministrazione del WEF di aver violato un accordo di riservatezza con i media legato all’indagine, dopo che i risultati iniziali sono stati divulgati dal SonntagsZeitung.

Inoltre, ha assicurato di aver collaborato con l’inchiesta a patto che entrambe le parti non rilasciassero commenti pubblici sull’indagine. «Mi sento ingannato», ha dichiarato l’ex presidente del Forum economico mondiale. Il WEF ha rifiutato di commentare l’indagine e ha dichiarato che risponderà al termine della stessa, previsto per agosto.