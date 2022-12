Brian Banks: la partita della vita, storia vera/ Chi è? Un crimine mai commesso e la lunga battaglia legale

Brian Banks – La partita della vita: il giocatore condannato per un crimine mai commesso

Brian Banks – La partita della vita basato sulla storia vera di Brian Banks, ex campione di football condannato per un crimine mai commesso. Soltanto dopo una lunga battaglia legale e la detenzione, il protagonista di questo caso che ha scosso l’America sarebbe riuscito a dimostrare la sua innocenza diventando simbolo della lotta agli errori giudiziari che affollano le cronache d’oltreoceano. La pellicola ripercorre la vita di Brian Banks da stella dello sport a Long Beach, in California, alla condanna che, all’età di 16 anni, lo avrebbe visto ingiustamente costretto al carcere a seguito dell’accusa di aver stuprato una ragazza.

La sentenza a carico di Brian Banks, emessa nel 2003, avrebbe distrutto la sua carriera di promessa del football, finito a processo e poi, all’esito di una difficile guerra per dimostrare la sua estraneità al reato contestato, scagionato. Secondo quanto ricostruito da Fox 11 Los Angeles, Brian Banks avrebbe vinto la sua battaglia dopo 6 anni di reclusione e 5 di libertà vigilata con braccialetto elettronico, misura che gli avrebbe impedito di tornare a giocare nella sua squadra. Oggi porta la sua testimonianza nelle scuole e nei convegni sulla giustizia in tutti gli Stati Uniti.

Storia vera Brian Banks – La partita della vita, chi è il giocatore sulla quale si è basato il film

Brian Banks, nato nel 1985 a Los Angeles, ha un passato da giocatore di football tra le grandi promesse del Long Beach Polytechnic, dove studiava con l’obiettivo di entrare nella University of Southern California. Nel 2002, ancora 16enne, fu accusato di stupro da una compagna di classe e da allora sarebbe iniziato un calvario in cui non avrebbe mai smesso di lottare per dimostrare la propria innocenza.

Avrebbe trascorso quasi 6 anni in prigione, dopo la condanna, e la sentenza sarebbe stata annullata nel 2012 grazie al lavoro di un investigatore privato che sarebbe riuscito a raccogliere prove a suo favore. Su tutte, una registrazione in cui la giovane che lo avrebbe accusato ammetteva di aver inventato la storia. Dopo la sua scarcerazione, Brian Banks avrebbe cercato di riprendere la sua carriera nel football arrivando a firmare un contratto con gli Atlanta Falcons, ma la sua vita sarebbe stata irrimediabilmente segnata dall’ingiusta detenzione. Oggi Brian Banks è un ex giocatore di football e fa parte del comitato consultivo del California Innocence Project, organizzazione no profit che si occupa di dare supporto a chi subisce errori giudiziari come quello che lo avrebbe visto protagonista. Il film Brian Banks – La partita della vita, ripercorre le tappe della sua battaglia.

