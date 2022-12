Brian Banks La partita della vita/ Su Rai 3 il film con Mystie Smith

Brian Banks La partita della vita, film di Rai 3 diretto da Tom Shadyac

Brian Banks La partita della vita va in onda oggi, 8 dicembre, a partire dalle ore 21.25 su Rai 3. Si tratta di un film drammatico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2018 e diretto da Tom Shadyac. Tra gli attori presenti nel cast meritano di essere menzionati Mystie Smith, Melanie Liburd, Greg Kinnear e Aldis Hodge.

The Keeper La leggenda di un portiere/ Streaming del film su Rai 1

Il film Brian Banks La partita della vita è una trasposizione cinematografica di tipo biografico incentrata sulla storia dello sportivo omonimo realmente esistito. I fatti narrati sono infatti corrispondenti alla realtà con alcuni accorgimenti di tipo strutturale per rendere ancora più fruibile la sceneggiatura. Nonostante i buoni feedback ricevuti da parte della critica del settore, il film Brian Banks La partita della vita non ha registrato numeri particolari dal punto di vista degli incassi.

Kickboxer: retaliation, Italia 1/ Dove vedere in film diretto da Dimitri Logotheits

Brian Banks La partita della vita, la trama del film

Le vicende di Brian Banks La partita della vita hanno come protagonista lo sportivo realmente esistito Brian Banks, giovane promessa del football americano che però deve rivedere i propri sogni e aspirazioni a causa di un evento imprevisto. Infatti, proprio nel momento migliore della sua crescita agonistica viene accusato di un gravissimo reato; una giovane che frequentava la sua stessa scuola aveva infatti raccontato alle forze dell’ordine locali di aver subito violenze ripetute da parte del ragazzo. Brian chiaramente cerca di difendersi in tutti i modi, convinto della sua assoluta innocenza oltre a non capire quali fossero le ragioni che avrebbero portato la ragazza a mentire nei suoi confronti. In ogni caso, la sentenza verte a suo sfavore ed è costretto a vivere per 6 anni in prigione.

The Terminal/ Su Rete 4 il film di Steven Spielberg con Tom Hanks

Il film Brian Banks La partita della vita da questo momento in poi ha una salto temporale di 10 anni, con il ragazzo ormai adulto oltre che libero seppur ancora sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti. Il passato non è per nulla superato e il trauma psicologico condiziona sia la sua socialità che la capacità di dare un volto nuovo alla propria vita. Dopo mesi di sofferenza, qualcosa però sembra cambiare grazie ad un’opportunità imprevista.

Viene infatti a contatto con la California Innocence Project, ovvero un’attività che si occupa senza scopo di lucro di tutelare tutte quelle persone che come Brian sentivano di aver subito un torto legale a causa di menzogne. Da questo momento in poi, con l’aiuto del fondatore e giurista Justin Brooks, cercherà in tutti i modi di fare luce sulla verità e trovare la meritata rivalsa anche se dopo tanti anni. Dopo un duro lavoro durato mesi, i due riusciranno alla fine a cancellare il passato condizionato dalle bugie della ragazza, restituendo a Brian l’onore dell’innocenza e la spensieratezza rubata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA