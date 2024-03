Brian Bullard, chi è il concorrente di The Voice che danzò con Heather Parisi a Fantastico 4/ “Una gioia”

Brian Bullard affronta l’ennesimo palco della sua carriera a The Voice Senior 2024, in passato danzò con Heather Parisi in Fantastico 4

Chi è il ballerino che danzò con Heather Parisi a Fantastico 4 e che questa sera, venerdì 8 marzo, gareggia a The Voice Senior 2024 come concorrente? Si chiama Brian Bullard, ballerino, coreografo e insegnante texano. “Ho iniziato a ballare a ventuno anni ed era già tardi, ma poi mi hanno preso per ballare con Heather Parisi”, racconta il concorrente ripercorrendo rapidamente le tappe principali della sua carriera nel mondo della danza.

“La danza mi ha regalato una gioia ma il mio segreto è che volevo sempre cantare”, spiega l’arzillo concorrente di The Voice Senior 2024. “Non dico che sia un sogno ma per me stare qui è un grandissimo piacere”, ammette Brian Bullard.

Brian Bullard a The Voice Senior 2024: “Siamo qui per accenderci, essere vitali è sempre positivo”

Prima di cimentarsi con canto, il ballerino che danzò con Heather Parisi, spiega i motivi che lo hanno spinto a gareggiare nello show di Antonella Clerici. “Vedere la gente della mia età con questa forza vitale è positivo, se invecchi non devi per forza spegnerti, dobbiamo accenderci. Di solito ballo, non canto, ma questa per me è una nuova esperienza”, spiega.

La sua performance non sembra lasciare il segno, ma quando i coach si girano finalmente lo riconoscono. E tornano subito alla mente quei momenti indimenticabili di una tv lontana, che ormai non c’è più. E’ proprio lui, Brian Bullard, noto anche per il sodalizio artistico con Garrison Rochelle per “Brian & Garrison”.











