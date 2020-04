Brian Dennehy morto/ Sylvester Stallone piange lo sceriffo di Rambo: “grande artista”

Pubblicità

Brian Dennehy, attore che ha recitato accanto a Sylvester Stallone in Rambo e a Harrison Ford in Presunto Innocente, è morto ieri all’età di 81 anni. Ad annunciare la sua morte è stata la figlia Elizabeth Dennehy, che, su Twiter, ha scritto: “È con enorme tristezza che annunciamo che nostro padre Brian è morto ieri notte per cause naturali, non legate al COVID. Leggendario, incredibilmente generoso, padre e nonno orgoglioso e devoto, sua moglie Jennifer, la sua famiglia e molti amici sentiranno incredibilmente la sua mancanza”. La notizia della morte ha colpito tutti gli amanti del cinema che aveva apprezzato il talento di Brian Dennehy nella saga di Rambo. Tra gli amici e colleghi che hanno voluto ricordare l’attore c’è anche il suo storico nemico Sylvester Stallone.



Brian Dennehy morto: il ricordo di Sylvester Stallone

Sylvester Stallone ha reso omaggio a Brian Dennehy ricordandolo sui suoi profili social. Il divo di Hollywood ha così pubblicato una foto tratta da una delle tante scene di Rambo scrivendo delle parole d’affetto e di riconoscenza per un collega che definisce “un grande artista”. “Il grande attore Brian Dennehy è morto.Era semplicemente uno splendido interprete. Era anche un veterano del Vietnam che mi ha aiutato moltissimo a costruire il personaggio di Rambo. Il mondo ha perso un grande artista”, ha scritto Stallone ricordando le avventure vissute insieme sul set di Rambo. Cordoglio da parte di tutti gli appassionati di cinema e della saga di Rambo che, ancora oggi, resta uno dei maggiori successi cinematografici.





