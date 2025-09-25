Brian May, chi è il chitarrista dei Queen, tra i più grandi di tutti i tempi: i successi della straordinaria carriera in ambito musicale e non solo

Brian May, chitarrista dei Queen, è un nome tra i più conosciuti, apprezzati e stimati del mondo della musica. Nel giugno del 2020, May è stato nominato come miglior chitarrista della storia del rock. E, in effetti, il suo curriculum parla per lui: oltre ad essere stato un grandissimo chitarrista, inoltre, May è stato anche l’autore di alcuni dei brani tra i più celebri del gruppo. Per i Queen ha scritto infatti canzoni iconiche scolpite nelle effigi del mondo della musica, come “We will rock you”, “I want it all”, “Save me” o ancora l’incredibile ed eterna “Show must go on”. Insomma, possiamo dire senza ombra di dubbio che Brian May è tra i più grandi di tutti i tempi del mondo della musica.

Eppure, guardando l’incredibile curriculum di Brian May, stupisce non soltanto il percorso straordinario nel mondo della musica, ma anche gli studi da lui fatti. May, infatti, ha un dottorato in astrofisica dopo essersi laureato appunto in fisica, e aver studiato a lungo gli asteroidi. Dunque, non solamente ha dedicato la sua vita a diventare uno dei più grandi di sempre in ambito musicale, ma è stato anche in grado di laurearsi e specializzarsi in un settore particolarmente complesso e poco esplorato, studiando argomenti delicati e per nulla banali.

Brian May, chi è: il periodo complesso e l’amore con Anita Dobson

Sposato con Anita Bodson, Brian May ha avuto di recente alcuni problemi fisici. Nonostante ciò, non ha abbandonato la musica, anzi. Proprio di recente ha raccontato che ha sfruttato i mesi di convalescenza per scrivere nuova musica: “Io e Roger Taylor scriviamo costantemente, ci scambiamo idee e registriamo cose nei nostri studi. Potrei avere una nuova canzone dei Queen qui davanti a me proprio ora” ha spiegato. Al suo fianco sempre la moglie Anita Dobson, che ha sposato nel 2000.