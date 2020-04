Brian May “Coronavirus? Colpa del consumo di carne”/ Il chitarrista dei Queen sbotta!

Pubblicità

Sono tante le teorie che girano attorno alla pandemia di Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo. Anche Brian May, chitarrista dell’iconica band dei Queen, ne ha una che ha espresso in tutti i suoi dettagli nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista musicale britannica “New Musical Express”. L’artista, in particolare, è convinto che la causa dell’attuale pandemia sia da ricondurre al consumo di carne animale. Quello dell’uomo sarebbe dunque un consumo di carne smodato e fuori controllo e proprio questo avrebbe scatenato la pandemia. “Questa pandemia sembra provenire da persone che mangiano animali e sta diventando sempre più noto che mangiare animali non è la cosa migliore per la nostra salute.” ha ammesso il chitarrista.

Pubblicità

Brian May sbotta: “il futuro dell’umanità sarà nel veganismo”

Brian May ha poi ammesso di esser diventato vegano da alcuni mesi: “Sono diventato vegano da tre mesi”, e ancora “per me è stato un esperimento, perché da molto tempo sono un attivista animalista, ma alle prese con il fatto che li mangiavo ancora di tanto in tanto. Diventare vegani è stata solo una decisione, e non ho predicato a riguardo, ma ora abbiamo visto che gli effetti del mangiare animali ci hanno messo in ginocchio e penso che sia ora di riesaminare il nostro mondo in modo da non abusare delle altre specie”. Il chitarrista dei Queen ritiene dunque che in futuro sarà necessario che l’uomo cambi le proprie abitudini alimentari per tutelare la propria esistenza: “il futuro dell’umanità sarà nel veganismo”, ha tenuto infatti a ribadire nel corso della sua intervista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA