Brian May dei Queen ha il Covid “Giorni orribili”/ “È incredibilmente contagioso”

Brian May ha il Covid. Lo ha rivelato lo stesso chitarrista dei Queen in un post su Instagram in cui ha mostrato il risultato del test a cui si è sottoposto. Il musicista ha parlato di «temuta doppia linea rossa», indicando il risultato sul dispositivo. «Il giorno scioccante finalmente è arrivato anche per me. La temuta doppia linea rossa. E sì, decisamente una cosa non simpatica», ha scritto Brian May sui social. Non si è nascosto dietro giri di parole: «Sono stati giorni davvero orribili, ma sto bene». Il celebre chitarrista dei Queen non intende tenere per sé questa esperienza. «Racconterò la storia», ha promesso ai suoi fan.

Ligabue: "Papà diceva ‘musicisti sono morti di fame’"/ "Mio figlio testimonianza di…"

A loro ha rivolto un accorato appello: «Per favore, fate molta attenzione là fuori, brava gente. Questa cosa è incredibilmente contagiosa. Davvero non fate in modo che rovini il vostro Natale. Con affetto. Bri». Purtroppo, il musicista è in “compagnia”: il numero dei contagi nel Regno Unito da giorni fa registrare record a causa della diffusione della variante Omicron.

UÀ UOMO DI VARIE ETÀ, CLAUDIO BAGLIONI/ Diretta: Gianna Nannini omaggia Battisti

Brian May, nei giorni scorsi la critica all’epoca moderna

Nei giorni scorsi aveva invece rilasciato un’intervista al Telegraph in cui confessava la sua difficoltà di vivere nella società moderna. Secondo Brian May, anche Freddie Mercury avrebbe faticato, per certi versi, ad adattarsi a questo mondo. «Penso che per lui sarebbe stato lo stesso. Era molto schietto e lo era come lo era Patrick Moore (un astronomo inglese, scomparso nel 2012, ndr), che era un mio ottimo amico, di una generazione precedente. Il modo in cui la gente parlava a quei tempi non è consentito in questi giorni».

Manuel Agnelli e i Maneskin: "Una notte intera a parlare"/ "Li adoro, fantastici"

Brian May aveva confessato di non sentirsi molto a suo agio ed è convinto che neppure l’amato amico si sarebbe adattato. In questi giorni, invece, sui social sta ricevendo una marea di messaggi da parte di colleghi e fan per l’annuncio della positività al Covid. C’è anche la curiosità di capire cosa racconterà riguardo a ciò, visto che ha promesso di voler condividere con i suoi fan quanto ha vissuto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brian Harold May (@brianmayforreal)





© RIPRODUZIONE RISERVATA