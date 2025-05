Il noto chitarrista dei Queen, Brian May, ha avuto una vita sentimentale piuttosto attiva. In prime nozze ha sposato Chrissy Mullens che lo ha reso papà di tre figli, James, Louisa ed Emily Ruth, nati rispettivamente nel 1978, nel 1981 e nel 1987. Si è poi sposato, in seconde nozze, con Anita Dobson, attrice che ha interpretato Angie Watts in EastEnders. Dopo l divorzio da Chrissie, la sua prima moglie, che ha sposato nel 1976 e con la quale si è lasciato dopo 12 anni, dopo la nascita dei suoi tre figli, Brian May si è legato ad Anita. Proprio con Anita Dobson, Brian May ha vissuto una storia d’amore travagliata, che sembrava impossibile. I due si sono conosciuti nel 1986 ma lui era sposato: fin da subito, però, il chitarrista è rimasto impressionato da quella splendida attrice, entrando in una profonda crisi personale dopo essersi invaghito di Anita.

Proprio durante quei difficili anni per Brian May, nei quali il chitarrista è stato chiamato a “scegliere” tra la sua famiglia e il suo amore per la Dobson, la band ha pubblicato un brano iconico, “I want it all”. Una canzone, un classico dei Queen, che racconta appunto in parte l’amore tra Brian e Anita. Anita, infatti, era solita ripetere questa frase a Brian per ricordargli che lei voleva “tutto”, e non solamente una parte di lui, quella che aveva ricevuto fino a quel momento. Dunque, da quella frase di Anita Dobson è nato un classico dei Queen.

Brian May, vita privata: “Anita mi ripeteva sempre una frase”

“Non si accontentava di stare insieme a metà, mi diceva: voglio tutto” racconto più avanti proprio Brian May, che diverso tempo dopo ha sposato appunto Anita Dobson, quell’attrice che gli aveva fatto perdere la testa. I due stanno insieme da allora ma si sono sposati solamente nel 2000. Da quando si sono conosciuti e innamorati, Brian e Anita non si sono più lasciati: il loro amore continua ad andare avanti più forte che mai.