Brian May: “Mi sono strappato il muscolo del sedere”/ Incidente durante giardinaggio

Incidente domestico per Brian May durante una seduta di giardinaggio. Il chitarrista dei Queen, attraverso la sua pagina Instagram, ha fatto sapere di essere finito in ospedale dopo un incidente per una seduta di giardinaggio più accurata del solito. Incidente che gli ha procurato lo strappo muscolare dei glutei e che lo costringerà a non poter camminare per qualche giorno. “In un attimo mi sono trovato in ospedale analizzato per capire quanto mi fossi fatto male” ha scritto il musicista. “E’ venuto fuori che ho fatto un lavoro accurato, qualche giorno fa e che non sarò in grado di camminare per un po’ e nemmeno di dormire, se non con un bel po’ di aiuto, perché il dolore non dà un attimo di tregua”, ha aggiunto.

BRIAN MAY, INCIDENTE DOMESTICO: “DOLORE IMPLACABILE”

Anche Brian May ha dovuto fare i conti con un banale incidente domestico che, purtroppo, lo costringerà ad osservare un periodo di riposo per riprendersi totalmente. Il musicista, infatti, condividendo su Instagram una foto in cui indossa una mascherina e un video girato in ospedale, ha fatto sapere ai fans di essere alle prese con un “dolore implacabile”. Di fronte alla preoccupazione dei fans, poi, ha aggiunto qualche dettaglio per racciruare tutti. “Tornerò”, ha scritto il chitarrista dei Queen. Poi ha aggiunto: “Ma ho bisogno di una pausa completa. Ok? Grazie. Prendetevi cura di voi là fuori”. Per qualche giorno, dunque, Brian May dovrà pensare esclusivamente alla propria salute prima di poter tornare a fare musica.





