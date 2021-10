Brian Parri “Con Elisabetta Canalis Il miglior sess*”/ La confessione hot a Le Iene

Su Italia 1 a Le Iene è andata in onda un’intervista esclusiva a Brian Perri, il marito di Elisabetta Canalis in cui ha avuto modo di raccontarsi per la prima volta davanti alle telecamere. Brian Parri non è un protagonista del mondo dello spettacolo ma un chirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva. Lui e Elisabetta Canalis si sono conosciuti in California, dove attualmente vivono con la loro figlia Skyler Eva Perri.

Le Iene hanno voluto approfondire ogni singolo dettaglio della relazione tra Brian Parri e la showgirl italiana, anche quelli più intimi e personali della coppia. Brian si è dimostrato particolarmente timido, soprattutto nel dare i voti a sua moglie. L’uomo ha raccontato del loro primo incontro in Messico e del suo essere scettico nei confronti della donna durante il primo incontro, tanto da aver preferito non andare fino in fondo.

Brian Parri rivela i dettagli intimi del suo matrimonio con Elisabetta Canalis

Brian Parri ha commentato il passato di Elisabetta Canalis fino ad arrivare al suo calendario su cui l’uomo ha detto: “Probabilmente ha infastidito più i suoi genitori”, mostrandosi non particolarmente geloso anche nei confronti degli ex della donna: “Stavamo insieme da poco e il giorno di Natale le ha scritto, ho pensato vabbè se lo fai tu continuerò a sentire le mie ex, in realtà però non lo faccio”.

Dopo aver parlato del suo incontro con Elisabetta Canalis, Brian Parri ha dovuto rispondere ad una domanda spinosa: chi fosse stata la miglior partner per lui, il medico americano ha risposto: “Se pensate davvero che possa rispondere qualcosa di diverso Elisabetta…”. Alla fine dell’intervista l’uomo ha fatto una dolce dedica a sua moglie, presente in studio: “Mi hai fatto il regalo più prezioso al mondo: Skyler nostra figlia, ti amo e un giorno vivremo tutti insieme in Italia”.

