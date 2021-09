Brian Perri e Skyler Eva, marito e figlia Elisabetta Canalis/ “Sa leggermi dentro”

Brian Perri è il marito di Elisabetta Canalis. La ex velina e il chirurgo americano si sono conosciuti a un party a Los Angeles nel 2013 e da quel momento non si sono più lasciati. Il 14 settembre 2014 si sono sposati ad Alghero, città di origine di Elisabetta, e nel 2015 sono diventati genitori di una bambina, Skyler Eva. Brian Perri, classe 1967, è specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali, deformità e malattie degenerative. Lavora al Centro ortopedico Cedars-Sinai, l’Istituto dei disturbi della colonna vertebrale. Si è diplomato all’Allegheny College e si è laureato in Medicina al Lake Erie College of Osteopathic Medicine. Inoltre, ha conseguito un Master in neurologia all’Università di Hartford. Durante un’intervista a Panorama Wellness, Elisabetta Canalis ha parlato del rapporto special che la lega al marito: “Brian ha avuto la capacità di capirmi e leggermi dentro. Di comprendermi sotto ogni sfumatura. Sa ancor di più anticipare i miei bisogni. Io e mio marito, grazie a Dio, non abbiamo mai conosciuto la parola crisi”.

Elisabetta Canalis: il rapporto con i social e la figlia Skyler Eva

Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis e Brian Perri, compirà sei anni il prossimo 29 settembre. Per molto tempo la Canalis ha tenuto la figlia lontana dai social: “Non volevo esporla a commenti che avrebbe ricevuto solo perché era mia figlia e forse ero io a non essere pronta a leggere commenti del genere”, ha spiegato qualche anno fa al Corriere della Sera. È stata la bambina a chiedere alla madre perché la escludesse da foto e dirette: “Questo si è accentuato quando abbiamo ospitato una famiglia di rifugiati delle Bahamas in casa, con dei bambini piccoli che io fotografavo sempre. Skyler ama molto socializzare e alla fine è diventata protagonista di questa esperienza insieme ai bambini di quella famiglia. Così abbiamo rotto il ghiaccio e mi ha convinta a includerla in quelle foto”. Nell’ultimo periodo, infatti, Skyler appare molto più spesso sui profili social della mamma.

