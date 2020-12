Brian Perri, marito di Elisabetta Canalis/ Un dolce compleanno e poi…

Elisabetta Canalis sarà protagonista di uno scambio di battute con Silvia Toffanin a Verissimo oggi pomeriggio ma senza il marito Brian Perri al suo fianco. I due in questi giorni hanno posato per foto social natalizie e una serie di storie su Instagram durante il loro pranzo di Natale ma quando si tratta di tv, il marito dell’ex velina fa sempre un passo indietro. I due sono sempre sorridenti e felici e spesso ricevono un sacco di complimenti sui social per via dell’affetto che li lega. I due nei giorni scorsi hanno posato con la loro figlia Skyler Eva davanti ad una bella torta in occasione del compleanno dell’uomo di casa, l’amato Brian Perri che sorrideva felici al loro fianco, ma cosa fa l’uomo nella vita oltre ad essere il marito dell’amata Elisabetta Canalis?

Chi è Brian Perri il marito di Elisabetta Canalis e che lavoro fa?

Classe 1967, Brian Perri è un uomo in carriera che niente ha a che fare con il mondo dello spettacolo al contrario del famoso ex della moglie, George Clooney. Brian Perri è un chirurgo americano specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali, deformità e malattie degenerative, lavoro al Centro ortopedico Cesars-Sinai e si è laureato in Medicina al Lake Erie College conseguendo poi un master in neurologia. La sua carriera non si è mai fermata e tra lavoro in clinica e pubblicazioni, il bel dottore ha avuto modo e tempo di conquistare Elisabetta Canalis per poi sposarla nel 2014. Da allora i due non si sono più lasciati e adesso vivono insieme con la loro bambina, oggi Elisabetta Canalis dirà qualcosa sulla loro vita?



