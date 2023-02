Brianna Ghey uccisa a coltellate in un parco/ Arrestati due adolescenti

Brianna Ghey uccisa: arrestati due adolescenti

Un ragazzo e una ragazza, entrambi di 15 anni, sono stati arrestati per aver ucciso una ragazza di 16 anni. Brianna Ghey è stata pugnalata a morte nel Linear Park di Culcheth, Warrington, Cheshire: a trovarla i dipendenti del parco. I soccorsi sono stati chiamati poco dopo le 15, dopo che la giovane è stata trovata sdraiata su un sentiero con ferite da taglio. Brianna era una ragazza transgender ma secondo gli investigatori non ci sarebbero prove che suggeriscano che il suo omicidio sia un crimine d’odio.

Idee regalo San Valentino/ Dalla casa al design: poster, lampade e cornici

Sui social, la giovane è stata descritta come un “dolce angelo” e una “bella ragazza”. Come rivelato dalla polizia, gli adolescenti arrestati provengono dalla zona e sono ora sotto custodia. Sono adesso in corso una serie di indagini: la polizia sta cercando di stabilire le “circostanze esatte” dell’omicidio, cercando di comprendere il movente che abbia portato alla brutale uccisione della giovane di 16 anni.

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2023/ Frasi: "L'amore non è guardarsi l'un l'altro..."

Allerta a Cheshire dopo l’omicidio della 16enne

L’allerta a Cheshire è alta dopo l’uccisione di Brianna Ghey. La polizia ha comunicato che “Le pattuglie sono state intensificate nell’area locale e gli ufficiali rimarranno nell’area di Culcheth per fornire rassicurazioni e rispondere a eventuali preoccupazioni dei residenti”. È intanto in corso l’autopsia per stabilire la causa della morte: gli agenti stanno inoltre sostenendo la famiglia della giovane, che proviene da Birchwood.

La preside della Birchwood Community High School, Emma Mills, dove Brianna studiava, ha dichiarato: “Siamo scioccati e veramente devastati nel sentire della morte di Brianna. Questo è comprensibilmente un momento molto difficile e angosciante per molti e faremo del nostro meglio per sostenere i nostri alunni e la più ampia comunità scolastica”. La deputata laburista Jess Phillips ha parlato della morte di Brianna come “assolutamente tragica” e ha inviato ai suoi genitori “amore” per la loro “inimmaginabile perdita”.

Iron Man rafforza la disuguaglianza di genere/ Solo uomini nel settore ingegneristico

© RIPRODUZIONE RISERVATA