Briatore: “Chiusura delle discoteche? Pazzi”/ “Conte è un bugiardo, sono paracul*!”

Flavio Briatore è un fiume in piena. Il noto imprenditore è stato contattato in diretta su Instagram da Nicola Porro per parlare della chiusura delle discoteche decisa solo pochi giorni fa. “Conte è un bugiardo, uno che non racconta la verità.” esordisce così Briatore. Poi spiega quanto accaduto: “Le discoteche erano aperte fino al 12 agosto, poi da quella data in poi dipendeva dalle regioni. Tutte le regioni hanno prolungato l’apertura delle discoteche fino a quando il nostro amico Speranza ha bloccato tutto.” L’imprenditore continua e sbotta: “Non è che ha chiuso le discoteche , perché son troppo paracul*: si può fare la musica ma non si può ballare, si può ascoltare seduti al proprio tavolo. Perché questo virus è il virus del panettiere: di notte lavora e di giorno se stai in piedi non lo prendi, se stai coricato sì.”

Flavio Briatore furioso: “La chiusura delle discoteche è una paraculat*!”

Flavio Briatore si addentra ulteriormente nella situazione delle discoteche e parla poi della Sardegna, dove c’è uno dei suoi Billionaire (Porto Cervo). “Un’altra testa di cazz*, l’unico in Italia in Sardegna, ha preso questo decreto e l’ha peggiorato, dicendo che non solo non si può ballare ma si deve chiudere a mezzanotte e non fare musica. Questi sono matti! Ma dove vanno i ragazzi?” L’imprenditore parla proprio dei più giovani e di come siano per nulla considerati dalla politica: “La cosa delle discoteche è una paraculat*! Dovevano trovare un capro espiatori. I giovani per il Governo non esistono, sono zero, tant’è che non c’è una riforma a loro favore.” ammette.

Visualizza questo post su Instagram Come ce la prendiamo con i giovani Un post condiviso da Nicola Porro (@nicolaporro) in data: 19 Ago 2020 alle ore 7:01 PDT





