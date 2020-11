“Briatore pronto a mettere mano agli accordi con Elisabetta Gregoraci?”/ Una fonte…

Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sè nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’ex moglie di Flavio Briatore, dopo le prime settimane di evidente feeling con Pierpaolo Pretelli, ha fatto un passo indietro non abbassando mai i paletti eretti e sottolineando di non voler alcuna storia d’amore all’interno della casa. Secondo alcuni rumors, il tutto sarebbe legato ad alcuni, presunti accordi che la Gregoraci avrebbe con Briatore secondo i quali per tre anni a partire dalla data della separazione non potrebbe farsi vedere con nessun altro uomo. Il primo a parlarne, a gennaio 2019, era stato Alfonso Signorini in una puntata del programma di Piero Chiambretti “La Repubblica delle Donne”. La conferma implicita sarebbe arrivata dalla stessa Elisabetta Gregoraci che, chiacchierando con Giulia Salemi, ha dichiarato: “in tre anni mi hai mai vista con qualcuno? FB (le iniziali di Flavio Briatore utilizzate dalla Gregoraci ndr) è molto possessivo, per lui sono ancora sua”.

FLAVIO BRIATORE ED ELISABETTA GREGORACI, NUOVI RUMORS SUI PRESUNTI ACCORDI

Secondo una fonte citata dal settimanale Nuovo e riportata anche da Libero, Flavio Briatore, non gradendo le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sarebbe “pronto a mettere mano agli accordi” che sarebbero stati firmati con la separazione. Tale fonte sarebbe una persona vicina all’imprenditore, ma sarà vero? Tali, presunti accordi esistono davvero? Elisabetta Gregoraci davvero sarebbe vincolata da un contratto che non le permetterebbe di farsi vedere con un altro uomo per tre anni? Sono tanti i rumors intorno alla vita privata della showgirl e, per il momento, tali continuano ad essere. La Gregoraci replicherà all’ennesima indiscrezione sulla sua vita attraverso le telecamere del Grande Fratello Vip 2020?



