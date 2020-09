Briatore vs Governo “Italiani ridotti all’elemosina”/ “E loro pensano a sopravvivere”

Flavio Briatore, ancora in isolamento domiciliare per la sua positività al coronavirus, continua a seguire la politica, in particolare l’attività del Governo. «Si parla tanto di referendum e si parla addirittura delle elezioni del Presidente della Repubblica che saranno nel 2022», ha scritto su Instagram l’imprenditore. Queste però non sono le priorità degli italiani. «Mi domando quanti italiani hanno avuto accesso ai fondi promessi da questo governo che adesso si preoccupa solo della tenuta dell’esecutivo e parla solo di elezioni, ignorando il dramma delle piccole imprese, degli artigiani, delle categorie dimenticate, dei tanti italiani ridotti ormai all’elemosina!», ha proseguito infatti Flavio Briatore. L’accusa, chiara e netta, del patron del Billionaire è che il Governo ignora le reali problematiche dei cittadini. «Di tutto questo neanche una parola! E nel frattempo questo mese, si recuperano le tasse del primo trimestre…ma come si può?», ha concluso nel post che vi riportiamo in fondo alla pagina.

FLAVIO BRIATORE TRA POLITICA E CRONACA DURANTE L’ISOLAMENTO

Flavio Briatore, attualmente in isolamento a casa di Daniela Santanché in quanto affetto dal Covid-19, non ha smesso di occuparsi dell’attualità politica. Ora lo fa anche con una certa costanza sui social. Ma il noto imprenditore si è occupato anche di cronaca, nello specifico dell’omicidio di Willy Monteiro. «Sono indignato e mi vergogno di questi episodi che si ripetono sempre più spesso nel nostro paese», ha scritto due giorni fa in un altro post su Instagram. Oltre a rivolgere il suo pensiero alla famiglia del 21enne pestato a morte, ha aggiunto: «Dobbiamo esigere giustizia per il povero Willy morto a 21 anni per colpa di 4 balordi». Nel frattempo sta per volgere al termine l’isolamento di Flavio Briatore, a patto che ovviamente riesca a guarire, come gli auguriamo. Come noto, è importante l’esito del doppio tampone per essere dichiarati ufficialmente guariti dal coronavirus. Ed è quello che ovviamente si auspica per l’imprenditore e tutti coloro che si trovano nella sua situazione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA