Brick Mansions in onda oggi alle 21.20 su Italia 1: di cosa parla il film con protagonista Paul Walker nei panni di Damien Collier?

Brick Mansions in onda questa sera su Italia 1

Questa sera, alle 21.20, su Italia 1 gli spettatori potranno trovare un film molto amato del 2014: si tratta di Brick Mansions, la pellicola diretta da Camille Delamarre. Un film, quello che andrà in onda questa sera in prima serata, di genere azione-thriller: si tratta di un remake della pellicola del 2004 “Banlieue 13” di Pierre Morel.

Nel cast, come protagonista, troviamo un attore amatissimo: ad interpretare Damien Collier è stato infatti Paul Walker, morto nel 2013 in un terribile incidente stradale. Walker è diventato famoso per aver interpretato il personaggio di Brian O’Conner in Fast & Furios. Brick Mansions, uscito nel 2014, era stato girato da Paul Walker prima di morire. Ma qual è la trama del film?

Trama di Brick Mansions: la trama del film in onda alle 21.20

Il film Brick Mansions è ambientato nel 2018 a Detroit. La città, sull’orlo del collasso per via dei numerosi crimini, ha tra i suoi quartieri più pericolosi proprio Brick Mansions, isolato dal resto della città da un muro altissimo: questo, per far sì che la violenza resti delimitata tra le mura di questa zona. Il protagonista del film è Damien Collier, un agente di polizia che spera di poter combatter una volta per tutte il crimine e la corruzione. Damien ha come obiettivo inoltre quello di vendicare la morte del padre, morto anni prima.

Proprio Damien verrà inviato a Brick Mansions con l’obiettivo di tenere sotto controllo la situazione e risolvere una questione spinosa che si è creata tra Lino Dupple e Tremain Alexander. Il primo è un ex detenuto di origini franco-caraibiche che ora, dopo tanti reati, cerca di vivere onestamente. L’altro, invece, un boss della droga. Proprio Damien Collier dovrà risolvere la situazione tra i due e cercare di combattere una volta per tutte il crimine nella città di Detroit.