Brick Mansions/ Su Italia 1 il film con Paul Walker

Brick Mansions, film di Italia 1 diretto da Camille Delamarre

Brick Mansions andrà in onda oggi, venerdì 1° luglio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il film è stato girato nel 2014 da Camille Delamarre ed è il remake di Banlieue 13 (Pierre Morel, 2004). La sceneggiatura è di Luc Besson, Robert Mark Kamen; i produttori sono lo stesso Luc Besson e Ryan Kavanaugh; la fotografia è di Christophe Collette; le musiche sono di Marc Bell e Trevor Morris. Brick Mansions è una delle ultime produzioni in cui è presente Paul Walker, deceduto nel 2013.

L’inferno sommerso/ Su Rete 4 il film con Michael Caine

Il cast del film è composto da Paul Walker, David Belle e Catalina Denis. Paul Walker è stato un attore e produttore statunitense, che esordisce con Non aprite quell’armadio, a cui seguono Febbre d’amore, Pleasantville e The Skulls – I teschi, ma la notorietà arriva con il ciclo di Fast and Furious. David Belle è un ginnasta, stuntman e attore francese. Belle è uno degli ideatori del parkour e ha preso parte ad alcuni film, come Femme fatale, Intervento divino, Banlieue 13, Babylon A.D., Cose nostre – Malavita, Super Express e Rogue City. Catalina Denis è un’attrice e modella colombiana. Esordisce nel 2007 nel film Taxxi 4, a cui seguono Go Fast, Le Mac, Paris Express, Notte bianca, Brick Mansions.

Testamento d’amore/ Su Canale 5 il film con Carin C.Tietze

Brick Mansions, la trama del film

Brick Mansions è ambientato in una Detroit del futuro, corrotta e violenta. Un quartiere dominato dalla malavita viene isolato da un muro di cinta costruito dalla polizia e tenuto sotto controllo dalle forze dell’ordine. Questa area della città viene nominato Brick Mansions, dove regna Tremaine, re della droga. Nel corso del film Tremaine incontra l’agente Damien Collier e l’ex galeotto Lino. Damien è in realtà un poliziotto sotto copertura, mentre Lino abita nel quartiere e si batte per vivere una vita onesta. Entrambi vogliono sconfiggere Tremaine e si alleano per raggiungere questo obiettivo. Come andrà a finire?

L’altra metà del cielo/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Monica Vitti

Il video del trailer di Brick Mansions













© RIPRODUZIONE RISERVATA