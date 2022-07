BRICS si allargano/ Turchia, Arabia Saudita ed Egitto presenteranno domanda adesione

Continua il processo di sviluppo dei BRICS, il gruppo internazionale composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Presto verrà certificata l’adesione dell’Argentina, ma è previsto un ulteriore sviluppo nell’area mediorientale. Come reso noto dal presidente del Forum internazionale Purnima Anand, Turchia, Egitto e Arabia Saudita si stanno preparando a presentare la domanda formale.

Intervenuto ai microfoni del quotidiano russo Izvestia, Anand ha spiegato che i tre Paesi sono pronti a seguire il percorso dell’Iran, che ha presentato la sua domanda di adesione lo scorso 28 giugno. Ecco le sue parole riportate dall’agenzia Nova: “Durante il vertice dello scorso 23 e 24 giugno, Russia, Cina e India hanno discusso dell’adesione di Arabia Saudita, Turchia ed Egitto, Paesi che si stanno preparando a presentare la domanda ufficiale di adesione”.

I BRICS SI ALLARGANO

Il presidente del Forum internazionale BRICS ha evidenziato che il processo di adesione dei cinque Paesi potrebbe essere rapido, anche qualora i via libera non arrivassero contemporaneamente. A tredici anni dalla prima riunione del gruppo, prosegue il progetto di espansione, con un’attenzione particolare al sostegno e al dialogo tra le principali economie emergenti. Come già evidenziato in precedenza, una delle prime adesioni attese è quella dell’Argentina, che ha ottenuto il sostegno formale dalla Cina. “Wang Yi ha confermato formalmente il sostegno del suo Paese all’adesione dell’Argentina al gruppo Brics, in linea con quanto concordato tra i leader del gruppo al vertice del 24 giugno”, la conferma del ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero. Buenos Aires, ha aggiunto, “può contribuire a rafforzare e allargare la voce dei Brics in difesa degli interessi del mondo in via di sviluppo”.

