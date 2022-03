Bridgerton 2 da oggi su Netflix/ Addio al duca di Hastings, arriva il conte Anthony

Esce oggi su Netflix Bridgerton 2, la seconda stagione della nota serie tv che ha raccontato le gesta del duca di Hastings e che ha fatto appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo, Italia compresa. In Bridgerton 2, però, si cambia rotta, visto la trama ruoterà attorno al conte Anthony Bridgerton (fratello del duca di cui sopra) e alla ricerca di una donna da sposare. Artefice del successo della serie tv è Shonda Rhymes, colei che si “nasconde” dietro altri capolavori del piccolo schermo, a cominciare da Grey’s Anatomy, giunto alla sua diciottesima stagione. Bridgerton, prima dell’arrivo di Squid Game, è stata la serie tv più vista sulla piattaforma di video streaming americana, un record che aveva ottenuto nelle prime 48 ore, e che le aveva permesso di battere “colossal” come Stranger Things e la Casa di Carta.

«I libri di Julia Quinn da cui è tratta la serie cono otto, una per ciascun fratello Bridgerton – racconta proprio Shonda Rhymes, intervistata oggi dai microfoni di VanityFair – e nella mia testa ci sono sempre state otto stagioni, ciascuna basata su una coppia diversa, su un fratello diverso. In questo modo c’è la possibilità di raccontare una storia chiusa dall’inizio alla fine senza dover creare una sorta di finta, ehm, posta in gioco drammatica sul perché una coppia non può stare insieme. Per me è un modo di lavorare diverso e eccitante. Nella mia carriera ho raccontato storie in modi diversi, ma sono felice di fare con Bridgerton una cosa diversa, invece di dovermi inventare per dieci altre stagioni di tormento tra Daphne e il duca di Hastings».

BRIDGERTON 2 DA OGGI SU NETFLIX: “DUCA DI HASTINGS? E’ SEMPRE LI’”

A chi è deluso dall’assenza proprio dell’amato duca di Hastings, Shonda Rhymes manda un messaggio: «Dico che il Duca è sempre lì: si può fermare l’inquadratura, tornare indietro, guardarlo ancora e ancora. Il Duca è sempre disponibile. È la bellezza di Netflix». Fra i nuovi personaggi presenti in Bridgerton 2 vi sono anche Edwina e Kate Sharma, originari del sud est asiatico ma non presenti nei libri: «È una cosa di cui abbiamo parlato molto e ha a che fare con in termini in cui volevamo raccontare la storia. Oltre a questo pensato che a un pezzo del nostro pubblico che si vede poco rappresentato in tv avrebbe fatto piacere vedersi. La scelta finale poi è avvenuta quando abbiamo trovato queste due fantastiche attrici. A quel punto ci siamo detti, ma perché no? Facciamolo».

Chiusura dedicata ad un nuovo lavoro, il possibile prequel sulla Regina Charlotte: «Ammetto di essere un po’ ossessionata dalla regina Charlotte e da lady Danbury: le donne adulte della serie per me sono le più affascinanti – spiega Shonda Rhymes – non mi piace dire che siano i miei personaggi preferiti, ma forse sì, diciamolo: la Regina Charlotte è la Beyoncé dello show. Mi sto divertendo molto a scrivere di lei».













