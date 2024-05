Bridgerton 3, al via da oggi 16 maggio su Netflix/ Cosa succederà fra Penelope Featherington e Colin?

E’ disponibile da oggi, 16 maggio 2024, la terza stagione di Bridgerton, la serie tv Netflix di Shonda Rhymes, “inventrice” di Grey’s Anatomy, fra le più viste di sempre sulla piattaforma video streaming americana. Bridgerton 3, come ricorda Tv Sorrisi e Canzoni, sarà divisa in due parti: la prima sarà composta da quattro puntate, disponibile appunto da ora, mentre nella seconda parte ci saranno altri quattro episodi, lanciati fra meno di un mese, il prossimo 13 giugno.

Protagonisti di questa nuova stagione saranno Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretati da Nicola Coughlan e Luke Newton, che oltre ad essere colleghi sono anche dei grandi amici: «In questa stagione c’è molta vulnerabilità, i nostri personaggi si mettono a nudo e ciò non sarebbe stato possibile se noi non fossimo stati così uniti, sia dentro che fuori dal set», hanno dichiarato parlando appunto della nuova serie tv.

BRIDGERTON 3, AL VIA DA OGGI 16 MAGGIO SU NETFLIX: LE PAROLE DI NICOLA

Penelope Featherington era stata protagonista già nella seconda stagione di Bridgerton, lasciata con il cuore infranto, ma in questo continuo sembrerebbe riprendersi completamente. «Il suo è un viaggio incredibile, sotto ogni punto di vista, da quello estetico a quello caratteriale» le parole dell’attrice che interpreta la Lady, in occasione della conferenza stampa che si è tenuta ieri a Milano.

Nicola Coughlan la descrive come un personaggio moderno, una donna d’affari che si divide fra il suo lavoro di scrittrice, assolutamente segreto, e la ricerca dell’amore. «Vuole essere se stessa, sempre e comunque. Molte ragazze possono rivedersi in lei». Inoltre, nel corso della stagione Penelope cambia tantissimo, arrivando ad una trasformazione completa e rivoluzionando la sua estetica, anche se all’inizio è solamente un cambiamento superficiale, fino a che la Lady non arriva a credere pienamente in se stessa.

BRIDGERTON 3, AL VIA DA OGGI 16 MAGGIO SU NETFLIX: QUELLE SCENE PICCANTI…

Il secondo protagonista sarà come detto sopra il giovane Bridgerton Colin, che dopo aver girato il mondo ritorna a casa più sicuro di se. Ma stando a quanto spiegato dall’attore che lo interpreta, Luke «niente è come sembra. Colin incontra tante difficoltà inaspettate. Prova a riconnettersi con i suoi vecchi amici e la sua vecchia vita. Non sempre si trova dove vuole essere. Vive un ottovolante di emozioni».

La cosa certa è che l’obiettivo di Penelope durante questa stagione sarà quello di trovare marito, ma ogni tentativo finirà miseramente di conseguenze le verrà in soccorso lo storico amico Colin e questa vicinanza porterà allo sbocciare di un nuovo rapporto fra i due. Come nelle precedenti due stagioni anche in Bridgerton 3 non mancheranno scene piuttosto piccanti, e a riguardo Nicola ha raccontato come non sia stato facile girarle: «Man mano che abbiamo continuato a girare siamo diventati più professionali», anche se comunque all’inizio sono scappate tante risate. Vi lasciamo al trailer di Bridgerton 3 che trovate qui sotto.













