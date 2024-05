BRIDGERTON 3/ Il segreto del successo della stagione che pesca nel “romanticismo rinascente”

Penelope Featherington è la protagonista assoluta della terza stagione di Bridgerton. Chi è Penelope? È la più piccola delle tre figlie di una famiglia nobile ormai decaduta, vicini di casa dei Bridgerton, con i cui rispettivi rampolli trascorre l’infanzia. La sua migliore amica è Eloise Bridgerton, due spiriti ribelli che si combinano alla perfezione. Ma Penelope coltiva anche una amicizia profonda con Colin Bridgerton, il secondogenito, di cui è segretamente innamorata. Penelope non si considera bella, è bassina e in sovrappeso, e soprattutto preferisce vestirsi di giallo, come una bambina che non ha intenzione di crescere. Sul finire della seconda stagione entrambe le relazioni, però, vanno in crisi: quella con Elodie per colpa di Lady Whistledown, che ha sparlato di lei, la seconda per colpa di Colin, che si è espresso in modo non edificante su Penelope in un’allegra serata tra maschietti.

F.B.I International 3/ Anticipazioni 25 maggio 2024: Scott alle prese con la vita di un bambino

Ma chi è Lady Whistledown? È il nome sotto cui si cela la stessa Penelope quando scrive delle cronache mondane di Londra. Antesignana dei futuri giornali di gossip, la giovane Featherington ha una passione per la scrittura nata fagocitando romanzi d’amore e ha creato dal nulla una rivista che circola con successo tra la nobiltà londinese, con lo scopo di svelare la verità su quello che accade dietro le quinte del dorato mondo fatto di feste e abiti di gala. La sua principale lettrice è proprio la regina Carlotta, che non è ancora riuscita a svelare l’identità dell’autrice.

F.B.I 6 / Anticipazioni puntata 25 maggio 2024: spunta a galla la verità sulla bomba

Colin, poco dopo la serata in cui Penelope ha origliato le dichiarazioni sul suo conto, parte per un lungo viaggio attraverso l’Europa, e torna in patria con un cospicuo bagaglio di esperienze e di conoscenze del mondo. Ora è un uomo adulto, e questo ha accresciuto il suo fascino in “società”. Il fratello del visconte Bridgerton ha ora il compito di accompagnare alle feste delle esordienti la seconda sorella da maritare, la giovane Francesca con la passione per la musica, e deve contemporaneamente fronteggiare un nugolo di aspiranti mogli. Ma ben presto si accorgerà di avere sempre avuto accanto una ragazza bella e intelligente da amare.

Terra Amara, anticipazioni puntata 24 maggio 2024/ Fikret chiede in sposa Zaynep ma svela l'amore per Zuleyha

La terza stagione di Bridgerton affonda a piene mani la propria trama in quello che potremmo definire il “romanticismo rinascente”. L’amore vincerà, ma quello che conta è “come” non più “nonostante”. Che poi è la grande questione dei nostri tempi. La storia di amore tra Penelope e Colin, che già infiamma critici e fan, è la più delicata, la più moderna e la più sensuale di tutte quelle raccontate dagli autoridi Bridgerton fino a questo momento. Riscuotendo così un nuovo clamoroso successo. Non è un caso che Netflix abbia deciso di spezzare in due la stagione, lasciando tutti con il fiato sospeso per quasi un mese (gli ultimi 4 episodi andranno in onda il 13 giugno, evidentemente per evitare gli abbonamenti occasionali del “primo mese” gratis). E si spiega così l’annuncio di nuovi prequel e spin-off nati dall’idea geniale tratta dai libri di Julia Quinn. Oltre alla seconda stagione della serie dedicata alla giovane Regina Charlotte sta per essere annunciato un nuovo prequel dedicato alla giovane Violet, la mamma dei Bridgerton.

In ogni caso occorre riconoscere che la nuova produzione Shondaland è all’altezza delle attese. Ricca, sfavillante, un’esplosione di musiche, fiori e vestiti. Meritano la citazione i due giovani protagonisti della stagione, parliamo di Luke Newton che veste i panni di Colin, pronto ormai al ruolo principale, e della straordinaria Nicola Mary Coughlan, l’attrice e attivista per i diritti civili irlandese interprete di Penelope.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

© RIPRODUZIONE RISERVATA