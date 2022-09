Bridgerton, terminate riprese spin off Netflix regina Charlotte/ “Aspettate e…”

Splendide notizie per i milioni di fan sparsi per il globo della serie tv Bridgerton. La nuova serie spin off incentrata sulla Regina Charlotte è ufficialmente terminata, di conseguenza il grosso del lavoro è stato fatto. Ora, ovviamente, il tutto andrà montato ad arte e quindi confezionato, dopo di che il nuovo Bridgerton sarà pronto da essere distribuito. A dare la notizia, come si legge su alcuni siti specializzati online, a cominciare da Mad for series, è stato il regista Tom Verica, che attraverso il proprio account ufficiali Twitter ha pubblicato un posto in cui ha mostrato un’immagine del titolo dello show, con tanto di messaggio in cui si legge: ”Abbiamo finito. Questa produzione, questo cast, questa troupe…aspettate e vedrete”.

Stando a quanto si legge nella sinossi, il nuovo show, come anticipato sopra, sarà incentrato sulla Regina Charlotte e precisamente sulla gioventù della stessa: fidanzata contro la sua volontà con il misterioso Re d’Inghilterra, questa arriverà a Londra facendo scoprire ai reali di non essere chi si attendono. Cercando di imparare al meglio la vita da nobile, la Regina Charlotte intraprenderà un lento ma positivo percorso che la porterà ad essere una dei regnanti più famosi di tutti i tempi in Europa.

BRIDGERTON, TERMINATE RIPRESE SERIE TV: IL CAST AL COMPLETO

Nel cast vedremo la presenza di India Amarteifio, Michelle Fairley, Corey Mylchreest, Arsema Thomas, Sam Clemmett, Richard Cunningham, Tunji Kasim, Rob Maloney, Cyril Nri. Si rivedranno inoltre Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell e Hugh Sachs, nei panni della Regina Charlotte, Lady Danbury, Lady Violet Bridgerton e Brimsley.

Per chi non avesse mai sentito nominare Bridgerton, si tratta di una serie tv statunitense creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes. La serie è basata sui romanzi di Julia Quinn, ed ha debuttato a Natale di due anni fa sulla piattaforma di videostreaming, Netflix. Al momento sono state pubblicate due serie, mentre sono in arrivo la numero tre e la quattro oltre allo spin off descritto sopra.

