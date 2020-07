Brienno, incidente in moto: grave 59enne/ Video, schianto in galleria, Regina chiusa

Grave incidente stradale oggi, domenica 5 luglio a Brienno, in provincia di Como, dove intorno alle 14.30 un motociclista è stato coinvolto in un terribile schianto. Stando a quanto riportato da Il Giorno, il sinistro è avvenuto sulla Statale 340 Regina nel primo pomeriggio odierno, quando il centauro, un uomo di 59 anni, sarebbe stato sbalzato dalla propria moto riportando seri danni. Ignote al momento le cause e le dinamiche dell’incidente ma secondo le prime indiscrezioni l’uomo sarebbe caduto dal mezzo mentre si trovava all’interno di una galleria. Le sue condizioni sarebbero molto gravi ed a quanto pare sta lottando tra la vita e la morte. Sul posto sono giunti gli uomini dei vigili del fuoco di Como e l’elisoccorso di Sondrio insieme ai volontari della Croce Rossa di San Fedele. Per diverse ore il traffico sulla Regina è stato interrotto. Ad aggiungere ulteriori dettagli sul grave incidente è stato il portale Ciao Como che, parlando delle condizioni del 59enne, le ha definite gravissime descrivendo “un quadro clinico pressoché compromesso”.

BRIENNO, INCIDENTE IN MOTO: 59ENNE IN FIN DI VITA

Si tratterebbe di un incidente autonomo quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio, a Brienno e nel quale un uomo di 59 anni, centauro, sta lottando tra la vita e la morte dopo uno schianto in galleria. Come spiega il quotidiano La Provincia di Como online, le sue condizioni sarebbero così disperate che molti organi di stampa locali avrebbero inizialmente annunciato il decesso. Al fine di permettere tutte le necessarie operazioni di soccorso, la Regina è stata interdetta al traffico provocando non pochi disagi alla circolazione, nel giorno festivo. La Polizia stradale è sul posto per smistare il traffico che ha ingolfato il centro del paese anche per la presenza di un pullman. Quello avvenuto oggi si va ad aggiungere alla lunga lista di drammatici incidente avvenuti in galleria sulla Regina a Musso: solo poche settimane fa un motociclista di Novedrate rimase vittima di una scivolata contro il muretto laterale.





