Briga, Arianna Montefiori è la nuova fidanzata/ Foto: “Niente e come te”

È in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulla donna che Mattia Briga decide di “celebrare” e, soprattutto, annunciare la donna del suo cuore. Il cantante ha infatti postato su Instagram una foto che lo vede tra le braccia di una bellissima bionda dal volto non proprio sconosciuto al pubblico italiano. Lei è infatti Arianna Montefiori, attrice che abbiamo già visto in alcune fiction italiane, sia di Mediaset che della Rai. Entrambi hanno voluto annunciare la loro relazione con la medesima foto pubblicata in contemporanea sul proprio profilo Instagram. E se Arianna ha preferito non scrivere dediche romantiche ma ricordare soltanto la battaglia contro la violenza sulle donne, Briga ha invece voluto omaggiarla con parole d’amore che fanno parte di uno dei suoi brani.

Mattia Briga, dedica d’amore social per Arianna Montefiori

“Di tutto ciò che questa vita mi abbia regalato, niente è come te. E di tutte quante le storie che mi han raccontato, credo solo a te.. credo solo a te.” ha scritto Briga accanto allo scatto con Arianna Montefiori. I due, nella foto, si guardano intentamente mentre si abbracciano. Ma chi è la nuova fidanzata di Mattia Briga? Arianna ha recitato in fiction come “Che Dio ci aiuti”, al fianco di Diana Del Bufalo, ma anche in una puntata di “Don Matteo” e de “L’ispettore Coliandro”. È entrata poi anche nel cast della fiction L’isola di Pietro, con Gianni Morandi. Classe 1994, Arianna oltre ad essere una brava attrice è anche un’ottima ballerina e ha fatto il suo debutto in tv nel 2016.





© RIPRODUZIONE RISERVATA