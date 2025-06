Briga: perché si chiama così e l’avventura ad Amici

I fan storici di Amici, quando si parla di Briga, non possono non ricordare la sua avventura nella scuola più famosa d’Italia. Era il 2015 quando Briga entra, come allievo, nella scuola di Maria De Filippi dove, dopo la fase pomeridiana, approda anche al serale nella squadra bianca, all’epoca guidata da Emma Marrone. Briga non vinse, ma fu l’inizio di una straordinaria avventura che dura ancora oggi. Concluso Amici, infatti, non ha mai smesso di fare musica pubblicando canzoni ed esibendosi live in giro per l’Italia.

Nonostante la sua carriera sia ormai più che decennale, c’è anche ci si chiede, ancora oggi, quale sia il suo vero nome. Briga, infatti, è il nome d’arte dell’artista che ha scelto di accorciare quello che è il suo nome all’anagrafe ovvero Mattia Bellegrandi.

Briga e l’amore per il cane Baires

La vita di Briga è ricca d’amore come è possibile vedere dai contenuti che pubblica sul suo profilo Instagram dove è molto seguito. Oltre ad amare la moglie Arianna e la musica, c’è un altro, grande amore nella vita dell’artista ovvero il cane Baires si cui è follemente innamorata anche la moglie. Baires è un membro di famiglia e, nel 2023, quando ha attraversato un momento difficile che è riuscito a superare, Briga ha preferito stare lontano dai social. Per Briga e la moglie Arianna, Baires non è solo un cane ma è un membro della loro splendida famiglia a tutti gli effetti e non c’è viaggio in cui non partano con lui. In vacanza, infatti, spesso scelgono di muoversi in auto per avere più libertà scegliendo sempre gli alberghi in cui Baires può avere tutte le comodità di cui ha bisogno.

A distanza di un anno dalla sua guarigione, su Instagram, Briga ha dedicato delle dolcissime parole al suo Baires: “Oggi, a distanza di un anno, tu sei quello di sempre, con qualche cicatrice in più, un po’ come me. Ma in fondo ci stanno bene e come le portiamo bene queste cicatrici. Ho avuto paura di non averti più in macchina, di non sentirti ai piedi del letto e di non portarti più al mare. Ma è stato solo un momento, perché, come vedi, dietro le orme delle mie scarpe, ci sono i passi delle tue zampe. Ti amo Bairesito”.