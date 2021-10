Briga “Cinghiali in pieno centro a Roma”/ “Scene da terzo mondo, vergogna!”

Disavventura per Mattia Briga. L’ex di Amici ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, rivelando l’incontro pericoloso con un cinghiale. Il cantante ha manifestato tutto il suo disappunto per una situazione che sempre più romani lamentano: “Raga sono andato a fare la passeggiata con Baires, mi è passato un cinghiale a un metro”, ha scritto il cantante sulle storie Instagram. “Se non c’era una macchina di pischelli che inchiodava per avvertirmi non so nemmeno cosa sarebbe successo. Mi sono girato e c’era un cinghiale enorme che veniva nella mia direzione. Al centro di Roma. Una scena da terzo mondo. Che vergogna. Che schifo”, ha scritto indignato sul web. Prima di lui anche Massimo Lopez ha denunciato pubblicamente la stessa disavventura nella Capitale, scatenando un po’ di polemiche.

Mattia Briga e Arianna Montefiori si sposano/ Lui annuncia la data delle nozze!

Mattia Briga, lo sfogo per i cinghiali a Roma: “Una vergogna”

Briga ha poi proseguito, sottolineando la situazione che si vive ormai sempre più spesso nelle strade di Roma, tanto preoccupante da farlo allarmare anche per la fidanzata Arianna Montefiori. “Qualche mese fa dal balcone di casa mia ho visto madre cinghiale con cinque cuccioli al seguito. Metti che considera il cane una minaccia per i cuccioli questa attacca al 100%. Manco più Arianna posso mandare giù col cane. – ha annunciato il cantante, aggiungendo infine – Una roba inverosimile. Un conto è vederli dal balcone o su un video, un conto è trovarsi un cinghiale dietro al cul, di notte, mentre passeggi col cane”.

LEGGI ANCHE:

Briga, Partita del Cuore/ "Non gioco. Ciò che è successo offusca la beneficenza"Briga "più guardo questa foto più mi struggo"/ Anziano dorme per terra: il cantante..

© RIPRODUZIONE RISERVATA